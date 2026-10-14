Consulta cómo avanza el servicio del Metro CDMX y anticipa tus tiempos de traslado hoy
¡Toma nota! Este es el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX hoy 14 de octubre de 2026.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 14 de octubre de 2026.
Consulta cómo avanza el servicio del Metro CDMX y anticipa tus tiempos de traslado hoy
Metrobús atropella a hombre en Pantitlán
Un hombre resultó herido después de ser atropellado por una unidad del Metrobús al interior del CETRAM Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Ni pueden entrar a Pantitlán
Usuarios comparten fotos de aglomeraciones en los accesos a la terminal Pantitlán. Afirman que no pueden entrar a la estación ni transbordar de la Línea A a la Línea 9.
La realidad difiere mucho de tu afluencia controlada, la eterna dosificación de la A a la 9, 3 arribos de trenes de la A y aún no se puede pasar a la 9. Mínimo 20 minutos, llevo 10 y aún no puedo pasar a las rejas de matadero de reses pic.twitter.com/xNZFLv83VL— gabmover (@gabomver) October 14, 2026
Retrasos en línea 12
Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en la estación Calle 11 de la Línea 12, que corre de Tláhuac a Mixcoac.
@MetroCDMX que onda??? No llega el metro y ya somos varias personas esperando desde hace 15 min en calle 11, no m quiero imaginar como estarán las otras estaciones— Choecita • 🇲🇽/🏳️🌈 (@chongyungomita) October 14, 2026