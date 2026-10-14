Consulta cómo avanza el servicio del Metro CDMX y anticipa tus tiempos de traslado hoy

La realidad difiere mucho de tu afluencia controlada, la eterna dosificación de la A a la 9, 3 arribos de trenes de la A y aún no se puede pasar a la 9. Mínimo 20 minutos, llevo 10 y aún no puedo pasar a las rejas de matadero de reses pic.twitter.com/xNZFLv83VL