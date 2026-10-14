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Consulta cómo avanza el servicio del Metro CDMX y anticipa tus tiempos de traslado hoy

¡Toma nota! Este es el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes de las 12 líneas del Metro CDMX hoy 14 de octubre de 2026.

Vagón del Metro CDMX
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Eder Martínez

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 14 de octubre de 2026.

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Metrobús atropella a hombre en Pantitlán

Un hombre resultó herido después de ser atropellado por una unidad del Metrobús al interior del CETRAM Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Ni pueden entrar a Pantitlán

Usuarios comparten fotos de aglomeraciones en los accesos a la terminal Pantitlán. Afirman que no pueden entrar a la estación ni transbordar de la Línea A a la Línea 9.

Retrasos en línea 12

Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en la estación Calle 11 de la Línea 12, que corre de Tláhuac a Mixcoac.

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