Línea 12 del Metro CDMX opera con servicio parcial por obras: estaciones cerradas y alternativas en RTP; estado EN VIVO

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 14 de septiembre de 2026.

¡Atención! El tramo entre las estaciones Tláhuac y Lomas Estrella de la Línea 12 está cerrado. Habrá servicio con autobuses de la RTP con paradas en Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.