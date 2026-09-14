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Línea 12 del Metro CDMX opera con servicio parcial por obras: estaciones cerradas y alternativas en RTP; estado EN VIVO

¡Toma previsiones! Te contamos cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX; recuerda que hay cierre parcial de la Línea 12 por mantenimiento.

Foto de andén de la línea 8 del Metro CDMX lleno de personas.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X fershfoster.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 14 de septiembre de 2026.

¡Atención! El tramo entre las estaciones Tláhuac y Lomas Estrella de la Línea 12 está cerrado. Habrá servicio con autobuses de la RTP con paradas en Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.

Línea 12 del Metro CDMX opera con servicio parcial por obras: estaciones cerradas y alternativas en RTP

Siguen problemas en Línea 8

Pasajeros de la Línea 8 afirman que llevan 40 minutos sin poder abordar un tren en la terminal Constitución de 1917.

No hay suficientes autobuses en estación Nopalera

Algunos pasajeros reportan que hay pocos autobuses de la RTP en la estación Nopalera en dirección a Mixcoac, en el servicio emergente de la Línea 12.

Retrasos en Línea 8

Usuarios reportan retraso de hasta 10 minutos por estación en la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi).

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