Línea 12 del Metro CDMX opera con servicio parcial por obras: estaciones cerradas y alternativas en RTP; estado EN VIVO
¡Toma previsiones! Te contamos cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX; recuerda que hay cierre parcial de la Línea 12 por mantenimiento.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 14 de septiembre de 2026.
¡Atención! El tramo entre las estaciones Tláhuac y Lomas Estrella de la Línea 12 está cerrado. Habrá servicio con autobuses de la RTP con paradas en Tláhuac, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.
#AvisoMetro: Debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, del 12 al 16 de septiembre la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026
Tramo cerrado y sin servicio de trenes: de Tláhuac a Lomas Estrella.
Transporte alternativo:… pic.twitter.com/jyylV47WRX
Línea 12 del Metro CDMX opera con servicio parcial por obras: estaciones cerradas y alternativas en RTP
Siguen problemas en Línea 8
Pasajeros de la Línea 8 afirman que llevan 40 minutos sin poder abordar un tren en la terminal Constitución de 1917.
No digan mamadas, no han agilizado nada en la línea 8, ya llevamos 40 minutos en constitución y es imposible salir.— Aramis Martinez (@martinez_a91103) September 14, 2026
En lugar de poner pretextos y hacer sus mamadas de siempre, trabajen de verdad culeros, ya hubieramos llegado a nuestro destino, pero no, seguimos aquí
No hay suficientes autobuses en estación Nopalera
Algunos pasajeros reportan que hay pocos autobuses de la RTP en la estación Nopalera en dirección a Mixcoac, en el servicio emergente de la Línea 12.
Cientos esperando el RTP en el @MetroCDMX Nopalera dirección Mixcoac. Pocas unidades.— Adrián Bejerano🇵🇸 (@bejerano_adrian) September 14, 2026
La ciudad no merece este gobierno de inútiles. pic.twitter.com/NOA4l8gQsj
Retrasos en Línea 8
Usuarios reportan retraso de hasta 10 minutos por estación en la Línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi).
Súper lento la línea 8 tardando mucho en cada estación casi 10 mins no es constante como escriben y mienten— Jaen Alberto Arjona (@Jaen_Espoldi) September 14, 2026