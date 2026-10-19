Metro CDMX EN VIVO hoy lunes 19 de octubre: Avance de trenes, retrasos y líneas saturadas
¿Vas a trasladarte en el Metro de la CDMX? Sigue el reporte de los retrasos, avance de trenes y líneas congestionadas hoy lunes 19 de octubre.
¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy lunes 19 de octubre? Sigue el minuto a minuto del avance de trenes, retrasos y congestionamientos en las líneas.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas iniformado.
Metro CDMX EN VIVO hoy lunes 19 de octubre: Minuto a minuto del avance de trenes, retrasos y líneas saturadas
¿Qué pasa en la Línea 12?
Se registra una afluencia alta de usuarios en la Línea 12. Para dosificar la demanda, se agiliza la salida de convoyes desde las terminales y se dosifican unidades vacías hacia las estaciones con mayor concentración de pasajeros.
¿Cómo va el Metro hoy?
El Metro informa del estado del servicio en la red de movilidad capitalina:
- Líneas con marcha constante: Se registra afluencia moderada y circulación continua de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B.
- Líneas en alerta por alta demanda: Comienza el incremento de usuarios en las Líneas , (Indios Verdes - Universidad, y 7, El Rosario - Barranca del Muerto, por lo que se prevén mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de unidades.
- Estación Zócalo/Tenochtitlan: La estación de la Línea 2 se encuentra abierta y brindando servicio regular en ambas direcciones.