¿Vas al Zócalo o te trasladas por la ciudad? Así opera la red del Metro CDMX este 15 de septiembre
¡Prepárate para los festejos patrios! Revisa cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX este martes y toma previsiones antes de salir de casa.
¿Vas tarde? Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 15 de septiembre de 2026.
Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada hasta nuevo aviso.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta… pic.twitter.com/Ui8vE4eIUD
¿Vas al Zócalo o te trasladas por la ciudad? Así opera la red del Metro CDMX este 15 de septiembre
Alta afluencia en línea 3
El STC admitió que hay alta afluencia de usuarios en la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes), por lo que puede aumentar el tiempo de traslado.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B presentan buen avance de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026
Se registra alta afluencia en la Línea 3, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la… pic.twitter.com/YYzfJ9bG5h
Reabren Línea 1
Tras un cortocircuito en zona de vías por la caída de un objeto metálico, la circulación de trenes en la Línea 1, de Observatorio a Pantitlán, queda normalizada en todas sus estaciones, de acuerdo con Adrián Rubalcava, director del STC.
Les informo que se normaliza la circulación de los trenes en toda la Línea 1 del @MetroCDMX, de Observatorio a Pantitlán, en ambos sentidos, tras concluir la revisión en la zona de vías.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2026
Agradezco la atención inmediata del personal del Sistema y el apoyo de @RTP_CiudadDeMex.…
¿Dónde sale el RTP de apoyo a la Línea 1 en Pantitlán?
Hay unidades de la RTP que circulan en apoyo al cierre de las estaciones Pantitlán a Balbuena de la Línea 1. En Pantitlán salen del andén A del CETRAM.
Las unidades en el CETRAM Pantitlán, salen en el andén “A”. pic.twitter.com/GCQVDhWfxI— Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) September 15, 2026
Desalojan estación Gómez Farías de Línea 1
La estación Gómez Farías de la Línea 1 fue desalojada debido a un cortocircuito en la zona de vías. Dicha línea solo opera de Observatorio a Moctezuma en ambos sentidos.
#AlMomento | Estación Gómez Farías desalojada— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026
Movilización de equipos de emergencia en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del #Metro, tras un corto circuito en la zona de vías.
Usuarios fueron desalojados y el servicio permanece detenido, generando complicaciones en la… pic.twitter.com/u56rtZIh7r
Problemas en Línea 1
EL STC informó que hay corte de energía en la Línea 1 por caída de un objeto metálico a vías. Sólo hay servicio en el tramo de Observatorio a Moctezuma. Las estaciones Pantitlán a Balbuena no están abiertas.
#AvisoMetro: Debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 1 por la presencia de un objeto metálico, se implementa servicio provisional de trenes de Observatorio a Moctezuma, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de Balbuena a Pantitlán.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026
Se coordina el apoyo de…
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan que no ha pasado un tren en dirección a Universidad en la Línea 3.
En línea 3 ni un maldito tren para universidad— David Salazar (@David_SCortes) September 15, 2026