¿Vas al Zócalo o te trasladas por la ciudad? Así opera la red del Metro CDMX este 15 de septiembre

¿Vas tarde? Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 15 de septiembre de 2026.

Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada hasta nuevo aviso.