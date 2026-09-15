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¿Vas al Zócalo o te trasladas por la ciudad? Así opera la red del Metro CDMX este 15 de septiembre

¡Prepárate para los festejos patrios! Revisa cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX este martes y toma previsiones antes de salir de casa.

Tren del Metro en Línea 12.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez

¿Vas tarde? Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este martes 15 de septiembre de 2026.

Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada hasta nuevo aviso.

¿Vas al Zócalo o te trasladas por la ciudad? Así opera la red del Metro CDMX este 15 de septiembre

Alta afluencia en línea 3

El STC admitió que hay alta afluencia de usuarios en la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes), por lo que puede aumentar el tiempo de traslado.

Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

Reabren Línea 1

Tras un cortocircuito en zona de vías por la caída de un objeto metálico, la circulación de trenes en la Línea 1, de Observatorio a Pantitlán, queda normalizada en todas sus estaciones, de acuerdo con Adrián Rubalcava, director del STC.

¿Dónde sale el RTP de apoyo a la Línea 1 en Pantitlán?

Hay unidades de la RTP que circulan en apoyo al cierre de las estaciones Pantitlán a Balbuena de la Línea 1. En Pantitlán salen del andén A del CETRAM.

Desalojan estación Gómez Farías de Línea 1

La estación Gómez Farías de la Línea 1 fue desalojada debido a un cortocircuito en la zona de vías. Dicha línea solo opera de Observatorio a Moctezuma en ambos sentidos.

Problemas en Línea 1

EL STC informó que hay corte de energía en la Línea 1 por caída de un objeto metálico a vías. Sólo hay servicio en el tramo de Observatorio a Moctezuma. Las estaciones Pantitlán a Balbuena no están abiertas.

Retrasos en Línea 3

Usuarios reportan que no ha pasado un tren en dirección a Universidad en la Línea 3.

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