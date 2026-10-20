Metro CDMX EN VIVO hoy martes 20 de octubre: Avance de trenes, afluencia, retrasos y líneas saturadas
¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy? Sigue el minuto a minuto de todo lo que sucede en dicho transporte público con los retrasos, líneas cerradas y el avance de trenes.
¿Te vas a subir al Metro de la CDMX hoy martes 20 de octubre? Sigue el minuto a minuto de todo lo que ocurre en dicho transporte público con líneas cerradas, retrasos y avance de trenes.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que puedas llegar a tu destino.
Metro CDMX EN VIVO hoy martes 20 de octubre: Avance de trenes, afluencia, retrasos y líneas cerradas
¿Qué pasa en la Línea 7?
El servicio del Metro informó que ya están restableciendo el avance de trenes en la Línea 7, esto luego de que retiraran uno de ellos para revisión.
¿Cómo va el Metro hoy?
El Metro informa sobre las condiciones del servicio durante la mañana de este martes:
- Se registra una elevada afluencia de pasajeros en la Línea 2 (Tasqueña - Cuatro Caminos), Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) y Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista), por lo que se implementa el envío de unidades vacías a las estaciones con mayor concentración de usuarios para reducir los tiempos de espera.
- Líneas con avance fluido: Las Líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A operan con marcha constante de trenes desde las terminales y una demanda controlada de pasajeros.