Metro CDMX EN VIVO este 21 de octubre: ¿Qué líneas tienen retrasos y qué estaciones tienen alta demanda?
¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy miércoles 21 de octubre? Consulta el minuto a minuto del avance de trenes, retrasos en líneas y toda la información importante del transporte.
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Metro CDMX EN VIVO hoy miércoles 21 de octubre: ¿Qué líneas tienen retrasos y qué estaciones tienen alta demanda?
RTP brinda servicio a usuarios de la Línea 9
El servicio en la Línea 9 del Metro sigue cortado en la mayoría de sus estaciones por el incendio de anoche en Velódromo. Para mover a la gente que se quedó sin transporte en el oriente de la ciudad, camiones del RTP salieron a dar apoyo en el tramo de Pantitlán a Chabacano.
¿Cómo va el Metro hoy?
. La mayoría de las rutas, incluyendo las Líneas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, registran una afluencia moderada y un avance constante de los convoyes desde sus terminales, aunque las condiciones se mantienen sujetas a cambios por cualquier eventualidad operativa.
La afluencia comienza a incrementarse de manera notable en las Líneas 1 y 3, lo que genera mayores tiempos de espera en los andenes y mayor lentitud al momento del abordaje.
¿Hay servicio en la Línea 9 del Metro?
El Metro mantiene una operación parcial en la Línea 9 tras el incendio registrado la noche de ayer en la estación Velódromo. Por el momento, los trenes prestan servicio de manera provisional únicamente en el tramo de Tacubaya a Chabacano en ambas direcciones, mientras cuadrillas de ingenieros y personal técnico realizan trabajos de reparación e inspección en la infraestructura afectada.