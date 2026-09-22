¡Toma precauciones! Reportan retrasos y falta de trenes en Línea B del Metro CDMX hoy 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en distintas líneas; sin embargo, usuarios reportan problemas en la Línea B, principalmente en dirección a Buenavista.

La información sobre el servicio puede cambiar durante el día debido a posibles eventualidades, por lo que aquí te mantenemos al tanto de los reportes oficiales y de las incidencias señaladas por los pasajeros.