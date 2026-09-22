¡Toma precauciones! Reportan retrasos y falta de trenes en Línea B del Metro CDMX hoy 22 de septiembre
Usuarios reportan esperas de más de 10 minutos en la Línea B con dirección a Buenavista; el Metro señala circulación constante de trenes en esta y otras líneas.
Este martes 22 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en distintas líneas; sin embargo, usuarios reportan problemas en la Línea B, principalmente en dirección a Buenavista.
La información sobre el servicio puede cambiar durante el día debido a posibles eventualidades, por lo que aquí te mantenemos al tanto de los reportes oficiales y de las incidencias señaladas por los pasajeros.
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Usuarios reportan retrasos en la Línea B hacia Buenavista
Mientras el reporte oficial señala circulación de trenes en la Línea B, usuarios han comenzado a reportar falta de trenes en dirección a Buenavista.
A través de redes sociales, pasajeros señalan que los trenes tardan varios minutos en llegar y que, en algunos casos, han esperado más de 10 minutos sin que pase una unidad.
Afluencia moderada en estas estaciones
De acuerdo con el reporte del Metro de la Ciudad de México, se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, y 12.
El organismo recordó que la información puede cambiar debido a eventualidades que se presenten en el servicio.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 22, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/AhzUwpY1wE