Llegó al Metro CDMX con quemaduras en el cuerpo: Hombre se electrocuta y pide auxilio en la estación Cuauhtémoc

Trágica mañana en la capital del país. En las primeras horas de este 21 de septiembre 2026, un hombre de aproximadamente 38 años de edad, sufrió graves quemaduras provocadas por una descarga eléctrica; la víctima llegó a la estación Cuauhtémoc, de la Línea 1 del Metro CDMX para pedir ayuda.

El hombre llegó a la estación con quemaduras en el 70% de su cuerpo, algunas lesiones ya eran visibles.

Cierre de accesos y movilización de emergencia: Así fue la atención en el Metro Cuauhtémoc

Los primeros reportes indican que la víctima presentaba quemaduras en prácticamente todo el cuerpo, por lo que personal de Protección Civil del Metro CDMX, así como de la alcaldía Cuauhtémoc y elementos de la policía capitalina, acudieron para brindarle atención a este hombre; solicitaron los servicios médicos necesarios.

Mientras el hombre era atendido, elementos de seguridad cerraron las puertas de la estación, en dirección hacía el poniente, en lo que se realizaban las labores médicas correspondientes.

La víctima fue traslada al Hospital Rubén Leñero por una unidad de Protección Civil para poder brindarle la atención médica necesaria.

Hombre de 38 años sufrió quemaduras en 70% de su cuerpo dentro del Metro Cuauhtémoc



El hombre fue atendido por personal de emergencia tras llegar a la estación con las lesiones. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.



Con información de… pic.twitter.com/XD4ADuyIrT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

Investigan descarga eléctrica en la Línea 1: ¿Se relaciona con el robo de cableado?

Por su parte, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la descarga eléctrica, así como si es que el caso pudiera tener alguna relación con los recientes reportes de robo a cables eléctricos

en distintos puntos de la Línea 1 del Metro CDMX.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como su estado de salud actual, ya que las autoridades no han dado más detalles sobre esta lamentable situación ocurrida este 21 de septiembre 2026.

¿Qué hacer si veo un accidente en la CDMX?

Si ves o sufres un accidente dentro del Metro CDMX, debes permanecer en el lugar con las autoridades del transporte y no retirarte hasta que lleguen los servicios de emergencia para que tomen tus datos.

