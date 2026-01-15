Metro CDMX HOY: Afectación en Línea 3 provoca retrasos tras falla de tren en estación Zapata

El Metro CDMX HOY registra marcha lenta y retrasos desde primeras horas de este jueves 15 de enero, con líneas que presentan mayor saturación y tiempos de espera prolongados. Usuarios reportan trenes detenidos, alta afluencia y avances irregulares, por lo que miles de personas buscan rutas alternas para evitar llegar tarde a trabajo o escuela.

Una de las principales afectaciones se concentra en la Línea 3 del Metro , que corre de Indios Verdes a Universidad, donde un tren presentó una falla mecánica en la estación Zapata. Aunque el convoy ya fue retirado, el servicio continúa normalizándose de manera paulatina, lo que mantiene la marcha lenta y genera retrasos en varias estaciones del trayecto.

A este escenario se suma que por la tarde se prevé un descenso en la temperatura y lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría complicar aún más los traslados. Autoridades recomiendan tomar precauciones, salir con anticipación y considerar tiempos extra de traslado, especialmente en horas pico.

