Metro CDMX HOY: Afectación en Línea 3 provoca retrasos tras falla de tren en estación Zapata
Consulta el estado del Metro CDMX HOY EN VIVO: Líneas con más retrasos, marcha lenta y alta afluencia; te decimos dónde hay problemas este jueves.
El Metro CDMX HOY registra marcha lenta y retrasos desde primeras horas de este jueves 15 de enero, con líneas que presentan mayor saturación y tiempos de espera prolongados. Usuarios reportan trenes detenidos, alta afluencia y avances irregulares, por lo que miles de personas buscan rutas alternas para evitar llegar tarde a trabajo o escuela.
Una de las principales afectaciones se concentra en la Línea 3 del Metro , que corre de Indios Verdes a Universidad, donde un tren presentó una falla mecánica en la estación Zapata. Aunque el convoy ya fue retirado, el servicio continúa normalizándose de manera paulatina, lo que mantiene la marcha lenta y genera retrasos en varias estaciones del trayecto.
A este escenario se suma que por la tarde se prevé un descenso en la temperatura y lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría complicar aún más los traslados. Autoridades recomiendan tomar precauciones, salir con anticipación y considerar tiempos extra de traslado, especialmente en horas pico.
Metro CDMX HOY: Afectación en Línea 3 provoca retrasos tras falla de tren en estación Zapata
¿Qué pasa en la Línea A? El Metro informa
Luego de quejas en redes sociales por un avance irregular, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea A presenta marcha lenta debido a la revisión técnica de un tren.
La autoridad señaló que estas maniobras se realizan para garantizar la seguridad de la operación y que, una vez concluidas, la circulación de los convoyes se normalizará en breve.
La Línea A, que conecta La Paz con Pantitlán, registró demoras temporales durante el proceso. El Metro recomendó tomar previsiones en los tiempos de traslados.
¿Qué pasa en la L8? El Metro informa
Tras varios reportes de retrasos y avance lento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio en la Línea 8 comenzó a normalizarse luego de realizar una revisión a uno de los trenes.
De acuerdo con la autoridad, la intervención permitió agilizar la marcha de los convoyes y reducir los tiempos de espera en las estaciones. La Línea 8, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, presentó afectaciones temporales mientras se efectuaban las maniobras técnicas.
El Metro recomendó a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial mientras el servicio se estabiliza por completo.
Informan sobre marcha lenta en L3
La circulación de trenes en la Línea 3 del Metro presentó afectaciones este día debido a una falla mecánica en un convoy que quedó detenido en la estación Zapata, tras registrar frenos pegados.
El incidente provocó retrasos y avance irregular en el servicio que opera de Indios Verdes a Universidad.De acuerdo con la información disponible, el tren fue retirado de la vía y las maniobras permitieron que la operación comenzara a restablecerse de forma gradual.
Autoridades recomendaron a quienes utilizan esta línea tomar previsiones, calcular tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras el servicio se normaliza por completo.
Hay retrasos en Línea A; reportan viajeros
Viajeros del Metro capitalino reportaron retrasos prolongados en la Línea A durante este día, principalmente en la estación Los Reyes, donde los trenes permanecieron detenidos por más de 15 minutos en plena hora pico.
De acuerdo con los testimonios, el servicio presentó avance lento y tiempos de espera mayores a los habituales, lo que provocó aglomeraciones en andenes y estaciones a lo largo del recorrido. Pasajeros señalaron que las demoras han sido constantes y que las revisiones de trenes afectan de manera recurrente la operación de la línea.
La situación generó retrasos en los traslados laborales de cientos de usuarios. Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo no ha informado oficialmente las causas de las afectaciones registradas en la Línea A.
Reportan retrasos en L8
Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos y avance lento en la Línea 8 durante este día, lo que ha provocado demoras en los traslados. Pasajeros señalaron que los trenes permanecen detenidos más de 10 minutos en estaciones como Doctores y Obrera, además de un avance de solo una estación en lapsos prolongados.
La situación ha generado afectaciones para quienes se dirigen hacia el centro de la ciudad, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente la causa de las demoras en esta línea.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
