  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

¡Caos en el Metro CDMX en pleno lunes! Retrasos en la Línea 12; avance y últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 12; usuarios piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones. Últimas noticias EN VIVO.

Metro CDMX HOY 2 de noviembre 2026: Líneas con retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Cómo va el avance del Metro CDMX este lunes?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, mexicanos! Si te diriges rumbo a la escuela o al trabajo, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este lunes 3 de noviembre 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este lunes; últimas noticias EN VIVO

Retrasos en la Línea 12: ¿Qué pasa en el Metro CDMX?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12 del Metro CDMX, en dirección a Mixcoac; piden agilizar el servicio de trenes, ya que la gente comienza aglomerarse.

¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este lunes?

En las primeras horas de este 29 de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9.

Las Líneas 3, 8, 12, A y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 2 de noviembre.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte público