¡Caos en el Metro CDMX en pleno lunes! Retrasos en la Línea 12; avance y últimas noticias EN VIVO

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 registran afluencia de baja a moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Comienza el incremento de afluencia en las Líneas 3, 8, 12, A y B lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Mantente informada e informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX