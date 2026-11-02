¡Caos en el Metro CDMX en pleno lunes! Retrasos en la Línea 12; avance y últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 12; usuarios piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones. Últimas noticias EN VIVO.
¡Atención, mexicanos! Si te diriges rumbo a la escuela o al trabajo, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este lunes 3 de noviembre 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este lunes; últimas noticias EN VIVO
Retrasos en la Línea 12: ¿Qué pasa en el Metro CDMX?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12 del Metro CDMX, en dirección a Mixcoac; piden agilizar el servicio de trenes, ya que la gente comienza aglomerarse.
@MetroCDMX Línea 12 no pasan los trenes dirección Mixcoac ¿qué pasa? Ya se está juntando la gente en nopalera— Mr. Subway (@Mrsubway69) November 2, 2026
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este lunes?
En las primeras horas de este 29 de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9.
Las Líneas 3, 8, 12, A y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 registran afluencia de baja a moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Comienza el incremento de afluencia en las Líneas 3, 8, 12, A y B lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Mantente informada e informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 2, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 2 de noviembre.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 11° C. https://t.co/qHZtDoKKXQ— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 2, 2026