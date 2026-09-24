¡Ojo usuarios! Reportan retrasos y hasta 55 minutos en el Metro CDMX hoy 24 de septiembre
Consulta las Líneas con retrasos y alta afluencia en el Metro de la Ciudad de México este jueves; usuarios ya reportan demoras de más de media hora.
El Metro de la CDMX inició operaciones este jueves 24 de septiembre con afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en varias líneas; sin embargo, usuarios ya reportan afectaciones en la Línea A, donde señalan que los trenes avanzan lentamente y se detienen en cada estación.
De acuerdo con reportes de pasajeros, el recorrido entre La Paz y Pantitlán puede alcanzar hasta 55 minutos, por lo que se recomienda tomar previsiones y consultar las actualizaciones del servicio antes de salir.
¿Qué Líneas presentan retrasos hoy 24 de septiembre? Así opera el Metro esta mañana
Línea A | Usuarios reportan marcha lenta
Pasajeros reportan marcha lenta en la Línea A, con trenes que se detienen en prácticamente cada estación.
De acuerdo con los usuarios, el recorrido entre La Paz y Pantitlán puede tomar hasta 55 minutos, por lo que se registran retrasos en esta ruta.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2026
Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia.
Metro reporta servicio estable en varias líneas
El Metro CDMX informó que se registra afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y B.
El organismo señaló que la información puede cambiar debido a eventualidades que se presenten durante el servicio.
Línea 2 | Zócalo/Tenochtitlan brinda servicio con normalidad.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/fHoUgXu4vs