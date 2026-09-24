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¡Ojo usuarios! Reportan retrasos y hasta 55 minutos en el Metro CDMX hoy 24 de septiembre

Consulta las Líneas con retrasos y alta afluencia en el Metro de la Ciudad de México este jueves; usuarios ya reportan demoras de más de media hora.

Metro CDMX
El Metro de la Ciudad de México ya presenta demoras esta mañana|Metro CDMX

Escrito por: Andrea Zárate, Alejandra Gómez

El Metro de la CDMX inició operaciones este jueves 24 de septiembre con afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en varias líneas; sin embargo, usuarios ya reportan afectaciones en la Línea A, donde señalan que los trenes avanzan lentamente y se detienen en cada estación.

De acuerdo con reportes de pasajeros, el recorrido entre La Paz y Pantitlán puede alcanzar hasta 55 minutos, por lo que se recomienda tomar previsiones y consultar las actualizaciones del servicio antes de salir.

¿Qué Líneas presentan retrasos hoy 24 de septiembre? Así opera el Metro esta mañana

Línea A | Usuarios reportan marcha lenta

Pasajeros reportan marcha lenta en la Línea A, con trenes que se detienen en prácticamente cada estación.

De acuerdo con los usuarios, el recorrido entre La Paz y Pantitlán puede tomar hasta 55 minutos, por lo que se registran retrasos en esta ruta.

Metro reporta servicio estable en varias líneas

El Metro CDMX informó que se registra afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y B.

El organismo señaló que la información puede cambiar debido a eventualidades que se presenten durante el servicio.

Línea 2 | Zócalo/Tenochtitlan brinda servicio con normalidad.

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