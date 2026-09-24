¡Ojo usuarios! Reportan retrasos y hasta 55 minutos en el Metro CDMX hoy 24 de septiembre

El Metro de la CDMX inició operaciones este jueves 24 de septiembre con afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en varias líneas; sin embargo, usuarios ya reportan afectaciones en la Línea A, donde señalan que los trenes avanzan lentamente y se detienen en cada estación.

De acuerdo con reportes de pasajeros, el recorrido entre La Paz y Pantitlán puede alcanzar hasta 55 minutos, por lo que se recomienda tomar previsiones y consultar las actualizaciones del servicio antes de salir.