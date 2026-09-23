¿Cuándo empieza la renovación de la Línea 3 del Metro CDMX? Fecha y cómo serán las obras de este transporte

La renovación de la Línea 3 del Metro CDMX ya tiene luz verde. Tras el fallo oficial que definió a la empresa encargada de modernizar el tramo Indios Verdes a Universidad, las autoridades capitalinas compartieron todos los detalles sobre los trabajos que se realizarán en una de las rutas más utilizadas de la Ciudad de México.

Mota-Enfil fue la única que cumplió con la totalidad de requisitos para convertirse en el inversionistas para la renovación integral de la línea verde.

¿Cuándo inician las obras en la Línea 3 del Metro CDMX?

¡Márcalo en el calendario! A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que las obras de renovación de la Línea 3 del Metro CDMX , que abarca 21 estaciones, será a principios del 2027 .

Autoridades aclararon que no se prevé el cierre de estaciones o interrupciones en el servicio de Indios Verdes a Universidad en lo que resta de este 2026.

¿Cómo serán los trabajos de renovación en la Línea 3 del Metro CDMX?|GOBIERNO CDMX

¿En qué consiste la renovación integral de la Línea 3 del Metro CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que los trabajos de renovación de la línea verde no implicarán la privatización de la misma, pues este medio de transporte conservará la operación de servicio como hasta ahora se ha hecho, pero ¿qué modificaciones se harán?

La renovación de la Línea 3 del Metro CDMX se concentrará en la adquisición de 45 trenes nuevos, la sustitución integral de vías, la modernización de los sistemas eléctricos, de control y señalización. Además de la rehabilitación de las estaciones de Indios Verdes y Universidad.

¿Subirá el precio de la Línea 3 del Metro CDMX?

Por otro lado, el gobierno de la capital del país mantendrá la trayectoria del proyecto y la tarifa NO se modificará.

"El avance del proyecto se informará al Congreso de la Ciudad de México a través de los informes trimestrales y en el marco del Paquete Económico 2027, así como mediante los mecanismos de transparencia previstos en la legislación aplicable", explicó la Secretaría de Movilidad a través de un comunicado.