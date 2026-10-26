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¡Caos en Metro CDMX en pleno lunes! Retrasos en la Línea 2; avance de trenes y últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza con un incremento de afluencia en la Línea 3 y la Línea B; se recomienda a las y los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Metro CDMX HOY 26 de octubre 2026: Avance de trenes y estaciones con retrasos; últimas noticias EN VIVO
¿Qué está pasando en la Línea 2 del Metro CDMX?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Si vas a la escuela o rumbo al trabaja, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este lunes 26 de octubre 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos para este inicio de semana.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Avance de trenes y líneas con retrasos este lunes

Retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX, aseguran esperar más de 5 minutos por el paso de trenes. Autoridades aseguran que el avance ya está siendo agilizado.

¿Cómo va el avance del Metro CDMX este lunes?

En las primeras horas de este 26 de octubre 2026, las líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y una circulación constante.

Por su parte, las Líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y saluda continua de trenes.

La Línea 3 y B presentan un incremento de personas, lo que podría generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 26 de octubre.

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