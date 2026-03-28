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¿Cierre de estaciones? Así el avance, los retrasos e incidentes en el Metro Hoy, día del México vs Portugal

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 28 de marzo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY, sábado, día del México Portugal
¿Qué pasa en el Metro hoy sábado 28 de marzo de 2026?
|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

Hoy se juega el partido México vs Portugal en el renovado Estadio Banorte en el sur de la Ciudad de México, por lo que en este minuto a minuto puedes mantenerte informado acerca de qué pasa en el Metro CDMX.

En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 28 de marzo de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

¿Cierre de estaciones? Así el avance, los retrasos e incidentes en el Metro Hoy, día del México vs Portugal

Metro HOY: Revisión en zona de vías de Línea 8

¿Marcha lenta en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión en la zona de vías de la Línea 8.

Horario extendido hoy en líneas del Metro por el México vs Portugal

Hoy es es el partido México vs Portgual en el Estadio Banorte y algunos de los Usuarios del Metro de la Ciudad de México se cuestionan: "Buenos días, cuál será el horario y mecánica del día de hoy de la línea azul por lo del partido?"

Retiro de tren en Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a Metro Universidad.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy 28 de marzo de 2026

Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya se encuentra abierta en su totalidad, luego de permanecer cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

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