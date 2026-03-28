¿Cierre de estaciones? Así el avance, los retrasos e incidentes en el Metro Hoy, día del México vs Portugal
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 28 de marzo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Hoy se juega el partido México vs Portugal en el renovado Estadio Banorte en el sur de la Ciudad de México, por lo que en este minuto a minuto puedes mantenerte informado acerca de qué pasa en el Metro CDMX.
En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 28 de marzo de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.
¿Cierre de estaciones? Así el avance, los retrasos e incidentes en el Metro Hoy, día del México vs Portugal
Metro HOY: Revisión en zona de vías de Línea 8
¿Marcha lenta en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión en la zona de vías de la Línea 8.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 8, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 28, 2026
Horario extendido hoy en líneas del Metro por el México vs Portugal
Hoy es es el partido México vs Portgual en el Estadio Banorte y algunos de los Usuarios del Metro de la Ciudad de México se cuestionan: "Buenos días, cuál será el horario y mecánica del día de hoy de la línea azul por lo del partido?"
Buen día. Con motivo de los eventos deportivos programados para este sábado 28 de marzo, se ampliará el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 9 hasta la 1:00 horas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 28, 2026
En el caso de la Línea 2, el servicio operará de manera habitual en el tramo de Tasqueña a Cuatro Caminos; sin… pic.twitter.com/HzlS63iZfC
Retiro de tren en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un tren para revisión en la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a Metro Universidad.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 28, 2026
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy 28 de marzo de 2026
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya se encuentra abierta en su totalidad, luego de permanecer cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 9° C pic.twitter.com/s7jf7Skdmi— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 28, 2026