¿Cierre de estaciones? Así el avance, los retrasos e incidentes en el Metro Hoy, día del México vs Portugal

Hoy se juega el partido México vs Portugal en el renovado Estadio Banorte en el sur de la Ciudad de México, por lo que en este minuto a minuto puedes mantenerte informado acerca de qué pasa en el Metro CDMX.

En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este sábado 28 de marzo de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.