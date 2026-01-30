Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Metro CDMX hoy 30 de enero de 2026: Últimas noticias | Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 30 de enero de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

¿Qué pasa en el Metro CDMX Hoy? Avance de líneas y estaciones
Metro CDMX HOY 30 de enero de 2026: retrasos, avance de trenes e incidencias EN VIVO
|Arturo Engels
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Arturo Engels

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de hoy viernes 30 de enero de 2026.

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además del avance de trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). ¿Cómo va el avance de trenes hoy viernes 30 de enero de 2026?

Metro CDMX hoy 30 de enero de 2026: Últimas noticias: Revisión de vías en Línea 7

Usuarios reportan detenciones de trenes en Línea 2

"Cuál bueno avance, desde el día de ayer en la noche la línea 2 y ahorita en la mañana 8:30 am la línea 2 se viene deteniendo entre estaciones o se queda hasta 10 minutos en una He hecho media hora hasta viaducto, y todavía me faltan 8 estaciones más...", reportan usuarios del Metro CDMX.

¡Mantén la calma! Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B

El Metro CDMX informa acerca de una afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B; sin embargo, dice que "la circulación de los trenes es constante".

Revisión en zona de vías en Línea 2

¿Qué pasa en Línea 2? La STC Metro de la CDMX informa que al momento se realiza una marcha lenta por una revisión en zona de vías en la Línea 2.

Afluencia elevada en Líneas, 3, 7, 8, 9 y 12

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia elevada en las Líneas, 3, 7, 8, 9 y 12; "lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes".

Afluencia controlada en Líneas 2, 3, 8, 12, A y B

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia controlada en las Líneas 2, 3, 8, 12, A y B, por lo que la circulación de trenes constante.

Largas esperas en Linea 2

Hoy salí temprano para evitar problemas y, como siempre, fue inútil. Desde las 6 a. m. sigo detenido. La Línea 2 hace base en todas las estaciones y no avanza. Esto ya no es un retraso, es un abuso. Uno tiene que llegar a su destino y ustedes no hacen su trabajo", reportan usuarios del Metro CDMX.

Revisión en zona de vías Línea 7

¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión en la zona de vías, pero que agilizan el avance.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 30 de enero de 2026

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX SSC CDMX Transporte en México

Notas