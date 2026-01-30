Metro CDMX hoy 30 de enero de 2026: Últimas noticias | Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B
Metro CDMX hoy 30 de enero de 2026: Últimas noticias: Revisión de vías en Línea 7
Usuarios reportan detenciones de trenes en Línea 2
"Cuál bueno avance, desde el día de ayer en la noche la línea 2 y ahorita en la mañana 8:30 am la línea 2 se viene deteniendo entre estaciones o se queda hasta 10 minutos en una He hecho media hora hasta viaducto, y todavía me faltan 8 estaciones más...", reportan usuarios del Metro CDMX.
¡Mantén la calma! Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B
El Metro CDMX informa acerca de una afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B; sin embargo, dice que "la circulación de los trenes es constante".
Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 9, 12 y B; sin embargo la circulación de los trenes es constante desde las terminales, se envían unidades vacías para agilizar el servicio.
Revisión en zona de vías en Línea 2
¿Qué pasa en Línea 2? La STC Metro de la CDMX informa que al momento se realiza una marcha lenta por una revisión en zona de vías en la Línea 2.
Afluencia elevada en Líneas, 3, 7, 8, 9 y 12
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia elevada en las Líneas, 3, 7, 8, 9 y 12; "lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes".
Se registra afluencia alta en las Líneas, 3, 7, 8, 9 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Afluencia controlada en Líneas 2, 3, 8, 12, A y B
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia controlada en las Líneas 2, 3, 8, 12, A y B, por lo que la circulación de trenes constante.
En las Líneas 2, 3, 8, 12, A y B se registra afluencia controlada y circulación de trenes constante. Personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Largas esperas en Linea 2
Hoy salí temprano para evitar problemas y, como siempre, fue inútil. Desde las 6 a. m. sigo detenido. La Línea 2 hace base en todas las estaciones y no avanza. Esto ya no es un retraso, es un abuso. Uno tiene que llegar a su destino y ustedes no hacen su trabajo", reportan usuarios del Metro CDMX.
Hoy salí temprano para evitar problemas y, como siempre, fue inútil. Desde las 6 a. m. sigo detenido. La Línea 2 hace base en todas las estaciones y no avanza. Esto ya no es un retraso, es un abuso. Uno tiene que llegar a su destino y ustedes no hacen su trabajo. @nmas
Revisión en zona de vías Línea 7
¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión en la zona de vías, pero que agilizan el avance.
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 30 de enero de 2026
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
