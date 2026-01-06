Logo Inklusion Sitio accesible
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del martes 6 de enero de 2026

Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy martes 6 de enero. Te informamos sobre la marcha de trenes, la afluencia en Línea 3 y B, y el ambiente en la red en este Día de Reyes.

Metro CDMX hoy 6 de enero: Estado del servicio, retrasos y reporte de Día de Reyes
Escrito por:  Carlos Alberto Pérez Iveth Ortiz

¡Buenos días y feliz Día de Reyes! Este martes 6 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario normal de 05:00 a 24:00 horas.

Aunque la "locura" de compras fue ayer, hoy es común ver usuarios transportando juguetes voluminosos de último minuto. Ten paciencia en los accesos y escaleras, ya que el flujo es más lento de lo habitual en zonas de transbordo.

Recuerda que hoy es día laboral, pero aun no hay clases, por lo que la afluencia habitual todavía no se alcanza.

Siguen los reclamos por el avance lento en L3

Toma previsiones: "Línea 3 viene muy lenta, estamos detenidos en Balderas", señalan usuarios.

Retiran tren en la Línea 7

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión, señala el Metro CDMX ante diversos reclamos.

Sugue el caos en la Línea 3

¡Atención! Sigue la afluencia máxima en andenes de la Línea 3, ambas direcciones. El Metro CDMX informa "Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda."

Afectaciones severas en la Línea 6

Ante reclamos en redes, el Metro CDMX informa "Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión". Toma previsiones por afectaciones severas.

Caos en la Línea 3

¡Toma previsiones! Se reportan múltiples reclamos en redes por afluencia máxima y demoras en varios puntos a lo largo de la Línea 3.

