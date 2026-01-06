¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del martes 6 de enero de 2026
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy martes 6 de enero. Te informamos sobre la marcha de trenes, la afluencia en Línea 3 y B, y el ambiente en la red en este Día de Reyes.
¡Buenos días y feliz Día de Reyes! Este martes 6 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario normal de 05:00 a 24:00 horas.
Aunque la "locura" de compras fue ayer, hoy es común ver usuarios transportando juguetes voluminosos de último minuto. Ten paciencia en los accesos y escaleras, ya que el flujo es más lento de lo habitual en zonas de transbordo.
Recuerda que hoy es día laboral, pero aun no hay clases, por lo que la afluencia habitual todavía no se alcanza.
Metro CDMX hoy 6 de enero: Estado del servicio, retrasos y reporte de Día de Reyes
Siguen los reclamos por el avance lento en L3
Toma previsiones: "Línea 3 viene muy lenta, estamos detenidos en Balderas", señalan usuarios.
Línea 3 viene muy lenta, estamos detenidos en Balderas— vader (@vader7108) January 6, 2026
Retiran tren en la Línea 7
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión, señala el Metro CDMX ante diversos reclamos.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 6, 2026
Sugue el caos en la Línea 3
¡Atención! Sigue la afluencia máxima en andenes de la Línea 3, ambas direcciones. El Metro CDMX informa "Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda."
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 6, 2026
Afectaciones severas en la Línea 6
Ante reclamos en redes, el Metro CDMX informa "Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión". Toma previsiones por afectaciones severas.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 6, 2026
Caos en la Línea 3
¡Toma previsiones! Se reportan múltiples reclamos en redes por afluencia máxima y demoras en varios puntos a lo largo de la Línea 3.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 6, 2026