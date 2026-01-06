¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del martes 6 de enero de 2026

¡Buenos días y feliz Día de Reyes! Este martes 6 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario normal de 05:00 a 24:00 horas.

Aunque la "locura" de compras fue ayer, hoy es común ver usuarios transportando juguetes voluminosos de último minuto. Ten paciencia en los accesos y escaleras, ya que el flujo es más lento de lo habitual en zonas de transbordo.

Recuerda que hoy es día laboral, pero aun no hay clases, por lo que la afluencia habitual todavía no se alcanza.