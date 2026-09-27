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Domingo en el Metro CDMX: conoce el avance de trenes y el estado de la red este 27 de septiembre

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo? Revisa las estaciones cerradas y los retrasos en el paso de trenes y toma previsiones en tus traslados.

Vagón del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas las condiciones del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 27 de septiembre de 2026.

Domingo en el Metro CDMX: conoce el avance de trenes y el estado de la red este 27 de septiembre

¿Está cerrada la estación Zócalo?

La estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, puedes hacerlo por las estaciones:

  • Pino Suárez y Allende (Línea 2). 
  • San Juan de Letrán (Línea 8). 
  • Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).

Retrasos en Línea 3

Usuarios reportan que no salen trenes a la terminal Universidad en la Línea 3 del Metro CDMX.

Tren parado en línea 3

Usuarios reportan un tren detenido que no sale en la terminal Indios Verdes de la Línea 3. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

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