Domingo en el Metro CDMX: conoce el avance de trenes y el estado de la red este 27 de septiembre
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy domingo? Revisa las estaciones cerradas y los retrasos en el paso de trenes y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas las condiciones del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 27 de septiembre de 2026.
Domingo en el Metro CDMX: conoce el avance de trenes y el estado de la red este 27 de septiembre
¿Está cerrada la estación Zócalo?
La estación Zócalo de la Línea 2 está cerrada hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, puedes hacerlo por las estaciones:
- Pino Suárez y Allende (Línea 2).
- San Juan de Letrán (Línea 8).
- Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8).
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 27, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan que no salen trenes a la terminal Universidad en la Línea 3 del Metro CDMX.
Metro linea 3 no pasa el comboy dirección universidad ahora que pasa , cual es el pretexto??— alma a (@AlmaXquendal) September 27, 2026
Tren parado en línea 3
Usuarios reportan un tren detenido que no sale en la terminal Indios Verdes de la Línea 3. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Que esta pasando en la línea 3, no salen vagones de indios verdes, esta parada una unidad— Perla Daniela Rosas (@PerlaDany22) September 27, 2026