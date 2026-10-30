Estado del servicio del Metro CDMX HOY: Estaciones con mayor afluencia este 30 de octubre
La movilidad de millones de personas depende del Metro CDMX, por eso es importante conocer cómo está el servicio este 30 de octubre, para llegar a tiempo.
Por fin llegó el viernes y si tienes planes de moverte por el Metro de la Ciudad de México (CDMX), toma en cuenta que el servicio puede cambiar de un momento a otro, por eso te mostramos el reporte actualizado de lo que ocurre hoy 30 de octubre 2026.
¿Cómo está el servicio del Metro CDMX?
Pasajeros reportan saturación en Línea 9
Aunque en sus redes sociales el Metro CDMX reportó que la afluencia es controlada en la Línea 9, los pasajeros indicaron que hay un gran número de personas esperando para abordar un tren.
@MetroCDMX LINEA 9!!!!!! Para que no digan mentiras!!!! https://t.co/K3ibPqUKJR— Alex Arellano😎😎😝 (@Axrm88) October 30, 2026
Reportan alta afluencia en las Líneas 3, 8 y A
El Metro CDMX anunció que hay alta afluencia en las Líneas 3, 8 y A, lo que implica varios minutos de espera en los andenes. Para ayudar a los pasajeros, se envían trenes vacíos.
Restablecen suministro eléctrico en la Línea 12
La noche del 29 de octubre, una revisión del sistema eléctrico en la Línea 12 provocó que se ofreciera servicio provisional en dos tramos; sin embargo, después de realizar los trabajos pertinentes, se restableció el servicio en todas las estaciones.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, personal especializado hizo una revisión de las instalaciones eléctricas y este 30 de octubre la Línea Dorada opera con normalidad, de Tláhuac a Mixcoac.