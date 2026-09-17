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¿Qué pasa en el Metro de CDMX? Así opera la red este jueves 17 de septiembre

¿A trabajar o a la escuela tras el Día de la Independencia? Revisa el avance de trenes y las condiciones del servicio en la red del Metro CDMX hoy jueves.

Vagones del Metro CDMX hoy.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @22_scorpio / @GmezGarcaFerna1.

Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez

¿Se te hace tarde? Consulta en Azteca Noticias el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy 17 de septiembre de 2026.

Metro CDMX reanuda servicio normal tras fiestas patrias: así opera la red este jueves 17 de septiembre

Viaje complicado den Línea 3 por marcha lenta

La Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, registra marcha lenta en el servicio. El STC informó que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales.

Marcha lenta en Línea 8 por retiro de un tren

Reportan retrasos en el servicio de la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Línea 5 parada

Pasajeros afirman que los trenes llevan detenidos 10 minutos en Línea 5 (Politécnico-Pantitlán).

Reanudan circulación de trenes en Línea 7

El STC informó que reanudó el avance de trenes en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario.

Una persona presuntamente se arrojó en la Línea 7

El Metro CDMX confirmó que el servicio se reanudó, luego de que equipos de emergencia rescataran a una persona que presuntamente se arrojó a las vías en la Línea 7.

Siguen problemas en Línea 3

Pasajeros aseguran que los trenes se detienen por más de 5 minutos en cada estación en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

Reportan retrasos en Línea 3

Pasajeros de la Línea 3 reportan que los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones en dirección a la terminal Indios Verdes.

Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

¿Qué pasa en la Línea 12?

Usuarios reportan que los trenes tardan en pasar por la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac.

Retiran tren en Línea A

Usuarios reportan retrasos y aglomeraciones en la Línea A (Pantitlán-La Paz). Algunos afirman que un tren está parado desde hace 15 minutos en la estación Los Reyes. El STC informó que retiró un tren para revisión.

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