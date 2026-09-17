¿Qué pasa en el Metro de CDMX? Así opera la red este jueves 17 de septiembre
¿A trabajar o a la escuela tras el Día de la Independencia? Revisa el avance de trenes y las condiciones del servicio en la red del Metro CDMX hoy jueves.
¿Se te hace tarde? Consulta en Azteca Noticias el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy 17 de septiembre de 2026.
Metro CDMX reanuda servicio normal tras fiestas patrias: así opera la red este jueves 17 de septiembre
Viaje complicado den Línea 3 por marcha lenta
La Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, registra marcha lenta en el servicio. El STC informó que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales.
Buena noche. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 18, 2026
Marcha lenta en Línea 8 por retiro de un tren
Reportan retrasos en el servicio de la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión.
Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026
Línea 5 parada
Pasajeros afirman que los trenes llevan detenidos 10 minutos en Línea 5 (Politécnico-Pantitlán).
Llevamos más de 10 minutos parados en L5,¿Nos apoyan? pic.twitter.com/9wA7BAcAYW— Hector Villeda (@Hector_Villeda) September 17, 2026
Reanudan circulación de trenes en Línea 7
El STC informó que reanudó el avance de trenes en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario.
#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 7, todas las estaciones se encuentran en servicio. https://t.co/Jxue6r52mJ— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026
Una persona presuntamente se arrojó en la Línea 7
El Metro CDMX confirmó que el servicio se reanudó, luego de que equipos de emergencia rescataran a una persona que presuntamente se arrojó a las vías en la Línea 7.
#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 7, todas las estaciones se encuentran en servicio. https://t.co/Jxue6r52mJ— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026
Siguen problemas en Línea 3
Pasajeros aseguran que los trenes se detienen por más de 5 minutos en cada estación en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.
La línea 3 va haciendo base de 5 min en cada estación. 40 min para llegar de CU a Centro Médico.— Brenni♡ (@_brennm) September 17, 2026
Reportan retrasos en Línea 3
Pasajeros de la Línea 3 reportan que los trenes se detienen demasiado tiempo en las estaciones en dirección a la terminal Indios Verdes.
Recuerda que las líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Mueve la línea 3 dirección indios verdes deja de hacer base hijo de puta— Sin la octava F.C. 🍻 El Caguaman 🍻 (@brody_auriazul) September 17, 2026
¿Qué pasa en la Línea 12?
Usuarios reportan que los trenes tardan en pasar por la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac.
Ora que buen avance en la línea 12, eso no es cierto se tardan bastante en pasar en ambas direcciones!!!!!!!— arely campos (@dg_nydia) September 17, 2026
Retiran tren en Línea A
Usuarios reportan retrasos y aglomeraciones en la Línea A (Pantitlán-La Paz). Algunos afirman que un tren está parado desde hace 15 minutos en la estación Los Reyes. El STC informó que retiró un tren para revisión.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026