Metro CDMX hoy 22 de octubre EN VIVO: Retrasos, avance de trenes y reportes de usuarios
¿Qué está pasando en el Metro de la CDMX? Sigue el minuto a minuto del avance de trenes, retrasos en líneas e información de autoridades respecto a percances.
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Metro CDMX hoy 22 de octubre EN VIVO: Tiempos de espera, avance de convoyes y reportes de usuarios
Atrasos en Pantitlán
Las autoridades del Metro activaron el protocolo de regulación de entrada a los andenes en la terminal Pantitlán debido a la alta concentración de pasajeros registrada durante las horas de mayor demanda. La medida busca controlar los flujos de acceso mediante torniquetes y pasillos para evitar sobrecupos en las zonas de embarque y garantizar la seguridad de quienes viajan en las distintas líneas que conectan en este paradero.
¿Qué pasa en la Lína 3?
La Línea 3 del Metro vuelve a registrar complicaciones en su servicio debido a una alta concentración de usuarios en varias de sus estaciones clave. Ante las constantes quejas de los pasajeros por el lento avance de los convoyes y el colapso en los andenes, las autoridades informaron que ya se implementó el envío de trenes vacíos hacia las paradas con mayor demanda para intentar agilizar los traslados.
¿Cómo va el Metro hoy?
El Metro reporta una alta concentración de usuarios durante este flujo matutino en las Líneas 3, 9, A y B, situación que genera mayores tiempos de espera en andenes y pasillos de correspondencia. Para intentar dosificar el paso de pasajeros y reducir los tiempos de abordaje, las autoridades comenzaron a enviar unidades vacías directamente a las estaciones con mayor saturación.