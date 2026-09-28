¿Cómo va el Metro CDMX hoy 28 de septiembre? Avance de trenes y retrasos EN VIVO
No dejes que las prisas del lunes te ganen. Consulta en Azteca Noticias los tiempos reales de espera, el estatus de las líneas y los retrasos en vivo del Metro para llegar a tiempo a tu destino.
Inicia el lunes 28 de septiembre y con él, el desafío de cruzar la capital a contrarreloj. El arranque de la semana laboral y escolar somete al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a su prueba de fuego matutina, donde elegir la ruta equivocada puede traducirse en minutos perdidos en un pasillo de correspondencia.
En Azteca Noticias traducimos los datos oficiales de @MetroCDMX en nuestro Cronómetro de Andenes. Aquí te revelamos dónde están los embudos que frenarán tu viaje hoy, cuáles son las vías despejadas para recuperar tiempo y el minuto a minuto de las incidencias operativas en la red.
Metro CDMX hoy lunes 28 de septiembre: Avance de trenes y retrasos EN VIVO
Línea 12 con importantes retrasos
Usuarios comentan que en la estación Nopalera, de la Línea 12, es imposible subir a trenes, porque están tardando mucho en pasar.
Continúa alta afluencia en Línea 3 y 12
Continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la demanda, se envían unidades vacías a estaciones con mayor afluencia, destacó el Metro CDMX.
Línea 3 y A se presentan con afluencia alta
Las Líneas 3 y A presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, informó el Metro CDMX.
10 Líneas con afluencia moderada
Las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.
¿Está abierta la estación Zócalo-Tenochtitlán?
La estación Zócalo-Tenochtitlan se encuentra abierta, todas las estaciones de la Línea 2 brindan servicio por ambos sentidos.
Inicia el servicio en el Metro CDMX
Inicia el servicio en el Metro CDMX para este lunes 28 de septiembre; se espera una temperatura máxima de 26 °C. Mín. 12° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/3ncp7Fssvr— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 28, 2026