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¿Cómo va el Metro CDMX hoy 28 de septiembre? Avance de trenes y retrasos EN VIVO

No dejes que las prisas del lunes te ganen. Consulta en Azteca Noticias los tiempos reales de espera, el estatus de las líneas y los retrasos en vivo del Metro para llegar a tiempo a tu destino.

Metro CDMX hoy lunes 28 de septiembre.
Metro CDMX hoy lunes 28 de septiembre: Avance de trenes y retrasos EN VIVO.|X.

Escrito por: América López

Inicia el lunes 28 de septiembre y con él, el desafío de cruzar la capital a contrarreloj. El arranque de la semana laboral y escolar somete al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a su prueba de fuego matutina, donde elegir la ruta equivocada puede traducirse en minutos perdidos en un pasillo de correspondencia.

En Azteca Noticias traducimos los datos oficiales de @MetroCDMX en nuestro Cronómetro de Andenes. Aquí te revelamos dónde están los embudos que frenarán tu viaje hoy, cuáles son las vías despejadas para recuperar tiempo y el minuto a minuto de las incidencias operativas en la red.

Metro CDMX hoy lunes 28 de septiembre: Avance de trenes y retrasos EN VIVO

Línea 12 con importantes retrasos

Usuarios comentan que en la estación Nopalera, de la Línea 12, es imposible subir a trenes, porque están tardando mucho en pasar.

Continúa alta afluencia en Línea 3 y 12

Continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la demanda, se envían unidades vacías a estaciones con mayor afluencia, destacó el Metro CDMX.

Línea 3 y A se presentan con afluencia alta

Las Líneas 3 y A presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, informó el Metro CDMX.

10 Líneas con afluencia moderada

Las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.

¿Está abierta la estación Zócalo-Tenochtitlán?

La estación Zócalo-Tenochtitlan se encuentra abierta, todas las estaciones de la Línea 2 brindan servicio por ambos sentidos.

Inicia el servicio en el Metro CDMX

Inicia el servicio en el Metro CDMX para este lunes 28 de septiembre; se espera una temperatura máxima de 26 °C. Mín. 12° C.

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