¿Cómo va el Metro CDMX hoy 28 de septiembre? Avance de trenes y retrasos EN VIVO

Inicia el lunes 28 de septiembre y con él, el desafío de cruzar la capital a contrarreloj. El arranque de la semana laboral y escolar somete al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a su prueba de fuego matutina, donde elegir la ruta equivocada puede traducirse en minutos perdidos en un pasillo de correspondencia.

En Azteca Noticias traducimos los datos oficiales de @MetroCDMX en nuestro Cronómetro de Andenes. Aquí te revelamos dónde están los embudos que frenarán tu viaje hoy, cuáles son las vías despejadas para recuperar tiempo y el minuto a minuto de las incidencias operativas en la red.