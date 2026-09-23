¡Toma precauciones! Así opera el Metro CDMX HOY 23 de septiembre; usuarios reportan retrasos en varias líneas
El Metro de la CDMX informó que hay afluencia moderada y buena circulación de trenes en varias líneas; conoce cómo opera cada una de ellas.
El Metro CDMX informa que este miércoles se registra afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A. Sin embargo, usuarios han comenzado a reportar algunas afectaciones en otras líneas, por lo que la situación podría cambiar durante la mañana.
A través de sus canales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que la información puede modificarse debido a eventualidades en el servicio. Por ello, se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones y tomar previsiones para sus traslados.
¿Qué Líneas presentan retrasos en el Metro CDMX? Este es el reporte hoy 23 de septiembre
Línea 2 presenta retrasos en Pino Suárez
Usuarios reportan que un tren de la Línea 2 del Metro CDMX permanece detenido en la estación Pino Suárez y aseguran que lleva más de 10 minutos sin avanzar. Los pasajeros han expresado su molestia ante la demora y la falta de movimiento del convoy. Hasta el momento, se espera información oficial sobre las causas de la afectación.
Usuarios reportan caos en la Línea 3; retiran un tren sin servicio
Reportan alta afluencia en la estación Indios Verdes, donde la espera para abordar los trenes se habría prolongado por más de 30 minutos. De acuerdo con los reportes, el retiro de un vagón de servicio habría contribuido a incrementar los tiempos de espera y la concentración de usuarios en la estación.
Línea 3: pasajeros reportan detenciones
Usuarios también señalan afectaciones en la Línea 3, donde reportan que los trenes estarían avanzando con lentitud y deteniéndose prácticamente en cada estación.
La información podría actualizarse conforme avance la mañana y el Metro emita nuevos reportes sobre el estado de la Red.
Buen día. Al momento la Línea 3 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026
Línea 8: usuarios reportan avance lento
A través de redes sociales, usuarios reportan que la Línea 8 avanza muy lentamente, además de que los trenes estarían realizando constantes detenciones durante el recorrido.
Hasta el momento, el Metro mantiene el reporte oficial de afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en esta línea.
Línea 2: Zócalo/Tenochtitlan brinda servicio con normalidad
El Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 brinda servicio en ambas direcciones.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/Mf0LXHNhck