¡Toma precauciones! Así opera el Metro CDMX HOY 23 de septiembre; usuarios reportan retrasos en varias líneas

El Metro CDMX informa que este miércoles se registra afluencia moderada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A. Sin embargo, usuarios han comenzado a reportar algunas afectaciones en otras líneas, por lo que la situación podría cambiar durante la mañana.

A través de sus canales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que la información puede modificarse debido a eventualidades en el servicio. Por ello, se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones y tomar previsiones para sus traslados.