Metro CDMX: Se restablece el servicio en todas las estaciones de la Línea A: Reporte HOY 23 de octubre
Hoy fue un viernes complicado para usuarios de la Línea A del Metro CDMX, ya que el servicio estuvo suspendido en algunas estaciones por trabajos de reparación.
El cierre de la semana es complicado para los usuarios del Metro CDMX, por los cierres que ocurrieron en la Línea A y la afluencia de pasajeros que comienza a crecer conforme avanza el día.
Para que tomes precauciones, consulta aquí el estado del servicio en todas las líneas de este sistema de transporte, que mueve a miles de personas cada día.
Así está HOY el servicio en el Metro CDMX
Usuarios reportan servicio lento en Línea 1
A través de las redes sociales del Metro CDMX, los usuarios reportan que la Línea 1 tiene avance lento en dirección a Observatorio; un pasajero reportó esperas de 10 minutos para avanzar.
@MetroCDMX Línea 1 detenida dirección observatorio lleva ya más de 10 min en túnel sin que digan el motivo..— Alan Sánchez (@AlanSnchezbwkg) October 23, 2026
Se restablece servicio en la Línea A
El Metro CDMX confirmó que ya hay servicio en todas las estaciones de la Línea A, desde Pantitlán hasta La Paz, en ambas direcciones.
Alta afluencia en las Líneas 3 y 9
Los tiempos de espera son mayores en las Líneas 3 y 9, debido a la alta afluencia de usuarios. Personal del Metro indicó que por ese motivo, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas.
Estaciones cerradas en la Línea A
El Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio en la Línea A es provisional en dos tramos, ya que se realizan reparaciones en el sistema de catenaria.
Las estaciones que no tienen servicio son Canal de San Juan, Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta, en ambos sentidos.
Los tramos con servicio son:
De Pantitlán a Canal de San Juan
De Santa Marta a La Paz
Para apoyar a los usuarios, las unidades de RTP se ubican al exterior de las estaciones cerradas para tratar de agilizar su traslado.
¡Nuevamente colapsa la movilidad en el oriente de la capital! Una nueva falla técnica en la #LíneaA del @MetroCDMX dejó sin servicio los tramos de Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla, manteniendo operaciones únicamente de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz. La suspensión obligó a miles de usuarios a abarrotar las unidades de apoyo de @RTP_CiudadDeMex, generando enormes filas, aglomeraciones y un intenso tráfico vehicular en la zona de Santa Marta. @IvanAldamaF con los detalles en #HechosContigo con @jzarzap y @_NinaAndrade.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026