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Metro CDMX: Se restablece el servicio en todas las estaciones de la Línea A: Reporte HOY 23 de octubre

Hoy fue un viernes complicado para usuarios de la Línea A del Metro CDMX, ya que el servicio estuvo suspendido en algunas estaciones por trabajos de reparación.

Reporte actualizado de lo que pasa en el Metro CDMX hoy 23 de octubre 2026
Clima podría complicar el servicio | X @MetroCDMX

Escrito por: Citlalli Sánchez, Iván Ramírez

El cierre de la semana es complicado para los usuarios del Metro CDMX, por los cierres que ocurrieron en la Línea A y la afluencia de pasajeros que comienza a crecer conforme avanza el día.

Para que tomes precauciones, consulta aquí el estado del servicio en todas las líneas de este sistema de transporte, que mueve a miles de personas cada día.

Así está HOY el servicio en el Metro CDMX

Usuarios reportan servicio lento en Línea 1

A través de las redes sociales del Metro CDMX, los usuarios reportan que la Línea 1 tiene avance lento en dirección a Observatorio; un pasajero reportó esperas de 10 minutos para avanzar.

Se restablece servicio en la Línea A

El Metro CDMX confirmó que ya hay servicio en todas las estaciones de la Línea A, desde Pantitlán hasta La Paz, en ambas direcciones.

Alta afluencia en las Líneas 3 y 9

Los tiempos de espera son mayores en las Líneas 3 y 9, debido a la alta afluencia de usuarios. Personal del Metro indicó que por ese motivo, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas.

Estaciones cerradas en la Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio en la Línea A es provisional en dos tramos, ya que se realizan reparaciones en el sistema de catenaria.

Las estaciones que no tienen servicio son Canal de San Juan, Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta, en ambos sentidos.

Los tramos con servicio son:
De Pantitlán a Canal de San Juan
De Santa Marta a La Paz

Para apoyar a los usuarios, las unidades de RTP se ubican al exterior de las estaciones cerradas para tratar de agilizar su traslado.

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