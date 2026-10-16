Metro CDMX hoy viernes 16 de octubre: Estaciones cerradas, tiempo de avance y estado de las Líneas EN VIVO
¿Vas a salir? Consulta las estaciones cerradas, líneas saturadas y los tiempos reales de espera en la red del Metro CDMX hoy viernes 16 de octubre.
Mantente al tanto sobre la marcha de trenes, estaciones fuera de servicio y Líneas con avance lento en la red del Metro CDMX hoy viernes 16 de octubre de 2026. Toma tus precauciones con la cobertura que Azteca Noticias tiene para ti.
Antes de salir de casa, verifica la marcha de trenes y el reporte de estaciones sin servicio en el Metro CDMX hoy viernes.
Las siguientes Líneas presentan afluencia moderada
El Metro CDMX informa que las siguientes Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A, presentan afluencia moderada.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada y buen avance de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Se mantiene la alta afluencia en las Líneas 3 y B. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Toma previsiones y anticipa tu salida. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026
El Metro reporta circulación constante
El Metro CDMX reporta afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A.
La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
#MetroAlMomento: Se presenta afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Continúa la afluencia alta en las Líneas 3 y B; personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. Anticipa tu salida y planifica tu traslado. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026
Usuarios reportan Línea B detenida
El Metro CDMX reporta alta afluencia en la Línea B. Comienza la agilización de trenes.
Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea B, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales y se envían unidades vacías a estaciones de mayor concentración. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026
El Metro CDMX reporta afluencia moderada en las siguientes Líneas
El Metro reporta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A. Así como alta afluencia en las Líneas 3, 12 y B.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A. Las Líneas 3, 12 y B presentan alta afluencia, por lo que los tiempos de espera en andenes pueden aumentar. Para atender la demanda, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias. Además, personal del Sistema apoya en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Anticipa tu salida y consulta nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026
Metro CDMX reporta afluencia alta en la Línea B
Usuarios reportan afluencia alta y avance lento en la Línea B.
@PsicEspino Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea B, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026
Usuarios reportan problemas en la Línea B
Usuarios reportan problemas en la estación Múzquiz con dirección a Ciudad Azteca.
@men87675 Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026
Metro CDMX reporta afluencia moderada en las siguientes Líneas
Metro CDMX reporta afluencia moderada en las siguientes Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Las Líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y circulación constante de trenes. Comienza el incremento de afluencia en las Líneas 3 y 12 lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.. Mantente informada e informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2026