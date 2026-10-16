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Metro CDMX hoy viernes 16 de octubre: Estaciones cerradas, tiempo de avance y estado de las Líneas EN VIVO

¿Vas a salir? Consulta las estaciones cerradas, líneas saturadas y los tiempos reales de espera en la red del Metro CDMX hoy viernes 16 de octubre.

Consulta el avance del Metro CDMX hoy viernes16 de octubre 2026
¿Cómo estará el avance del Metro hoy viernes 16?| IA

Escrito por: Jorge Iñigo, Iván Ramírez

Mantente al tanto sobre la marcha de trenes, estaciones fuera de servicio y Líneas con avance lento en la red del Metro CDMX hoy viernes 16 de octubre de 2026. Toma tus precauciones con la cobertura que Azteca Noticias tiene para ti.

Antes de salir de casa, verifica la marcha de trenes y el reporte de estaciones sin servicio en el Metro CDMX hoy viernes.

Las siguientes Líneas presentan afluencia moderada

El Metro CDMX informa que las siguientes Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A, presentan afluencia moderada.

El Metro reporta circulación constante

El Metro CDMX reporta afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y A.

La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

Usuarios reportan Línea B detenida

El Metro CDMX reporta alta afluencia en la Línea B. Comienza la agilización de trenes.

El Metro CDMX reporta afluencia moderada en las siguientes Líneas

El Metro reporta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y A. Así como alta afluencia en las Líneas 3, 12 y B.

Metro CDMX reporta afluencia alta en la Línea B

Usuarios reportan afluencia alta y avance lento en la Línea B.

Usuarios reportan problemas en la Línea B

Usuarios reportan problemas en la estación Múzquiz con dirección a Ciudad Azteca.

Metro CDMX reporta afluencia moderada en las siguientes Líneas

Metro CDMX reporta afluencia moderada en las siguientes Líneas 1, 2, 7, 8, 9, A y B.

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