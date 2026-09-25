¡Línea 2 se queda parada! Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en el Metro CDMX HOY 25 de septiembre
El Metro informó que realiza una revisión en zona de vías, por lo que la circulación de trenes es lenta en la Línea 2; conoce cómo operan las demás estaciones.
Usuarios del Metro CDMX ya reportan retrasos esta mañana, donde algunos pasajeros aseguran que los trenes permanecen detenidos hasta 15 minutos en las estaciones de la Línea 2. El Metro informó que realiza una revisión en zona de vías, por lo que la marcha es lenta.
Consulta el trayecto de las demás Línes para evitar contratiempos este viernes.
¿Cómo operan las Líneas del Metro CDMX hoy 25 de septiembre?
Metro CDMX reporta buen avance en nueve líneas; 2 y 3 presentan alta afluencia
El Metro CDMX informó que las Líneas 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B mantienen buen avance y circulación constante de trenes. Sin embargo, las Líneas 2 y 3 registran alta afluencia, por lo que personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para apoyar a los usuarios y agilizar el servicio
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.
Las Líneas 2 y 3 presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos… pic.twitter.com/n7qiNI58uf
Rescatan a perro en zona de vías
El servicio en la Línea A del Metro CDMX se vio afectado luego de que un perro ingresara a la zona de vías. El Metro informó que fue necesario realizar un corte de energía para llevar a cabo el rescate del canino de manera segura.
#MetroAlMomento: Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea A, tras realizar un corte de energía para rescatar a un perrito que se encontraba en la zona de vías.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2026
El lomito será trasladado al @ctcdelmetro, donde recibirá valoración médica y permanecerá… pic.twitter.com/zGByaaPQXQ
Usuarios reportan demoras en Línea 2
Minutos después del primer reporte oficial, usuarios comenzaron a señalar retrasos en la Línea 2, principalmente por trenes que permanecen detenidos durante varios minutos en las estaciones.
Algunos pasajeros aseguran que han permanecido hasta 15 minutos sin avanzar, lo que comienza a generar afectaciones en el servicio.
Ante los reportes, el Metro informó que realiza una revisión en zona de vías de la Línea 2, por lo que la marcha de los trenes es lenta
Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 2, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2026
Así inicia el servicio del Metro CDMX
El Metro de la Ciudad de México informó que las Líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.
En la Línea 2, la estación Zócalo/Tenochtitlan brinda servicio con normalidad en ambas direcciones: Tasqueña-Cuatro Caminos.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/DL5xMZ0xaM