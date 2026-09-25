¡Línea 2 se queda parada! Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en el Metro CDMX HOY 25 de septiembre

Usuarios del Metro CDMX ya reportan retrasos esta mañana, donde algunos pasajeros aseguran que los trenes permanecen detenidos hasta 15 minutos en las estaciones de la Línea 2. El Metro informó que realiza una revisión en zona de vías, por lo que la marcha es lenta.

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