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¡Línea 2 se queda parada! Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en el Metro CDMX HOY 25 de septiembre

El Metro informó que realiza una revisión en zona de vías, por lo que la circulación de trenes es lenta en la Línea 2; conoce cómo operan las demás estaciones.

Metro CDMX
Así opera el Metro de la Ciudad de México este viernes|Metro CDMX

Escrito por: Andrea Zárate, Alejandra Gómez

Usuarios del Metro CDMX ya reportan retrasos esta mañana, donde algunos pasajeros aseguran que los trenes permanecen detenidos hasta 15 minutos en las estaciones de la Línea 2. El Metro informó que realiza una revisión en zona de vías, por lo que la marcha es lenta.

Consulta el trayecto de las demás Línes para evitar contratiempos este viernes.

¿Cómo operan las Líneas del Metro CDMX hoy 25 de septiembre?

Metro CDMX reporta buen avance en nueve líneas; 2 y 3 presentan alta afluencia

El Metro CDMX informó que las Líneas 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, A y B mantienen buen avance y circulación constante de trenes. Sin embargo, las Líneas 2 y 3 registran alta afluencia, por lo que personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para apoyar a los usuarios y agilizar el servicio

Rescatan a perro en zona de vías

El servicio en la Línea A del Metro CDMX se vio afectado luego de que un perro ingresara a la zona de vías. El Metro informó que fue necesario realizar un corte de energía para llevar a cabo el rescate del canino de manera segura.

Usuarios reportan demoras en Línea 2

Minutos después del primer reporte oficial, usuarios comenzaron a señalar retrasos en la Línea 2, principalmente por trenes que permanecen detenidos durante varios minutos en las estaciones.
Algunos pasajeros aseguran que han permanecido hasta 15 minutos sin avanzar, lo que comienza a generar afectaciones en el servicio.
Ante los reportes, el Metro informó que realiza una revisión en zona de vías de la Línea 2, por lo que la marcha de los trenes es lenta

Así inicia el servicio del Metro CDMX

El Metro de la Ciudad de México informó que las Líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.

En la Línea 2, la estación Zócalo/Tenochtitlan brinda servicio con normalidad en ambas direcciones: Tasqueña-Cuatro Caminos.

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