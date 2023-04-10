Vigilancia de la GN se reducirá en el Metro CDMX, afirma Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer las mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX. Sobre estas, aseveró que la vigilancia de la Guardia Nacional (GN) se verá disminuida a partir de este lunes 10 de abril de 2023.

"A partir del día de hoy se retiraron los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche y vamos a estar en contacto con la Guardia para ver si se requiere nuevamente de algún apoyo. Por lo pronto están retomando sus actividades policía auxiliar", aseveró Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, dio a conocer que son menos de la mitad de los elementos de la Guardia Nacional quienes se quedarían en labores de vigilancia en el Metro CDMX. Celebró que el gobierno lleva 4 semanas sin robo de cable gracias a las labores de la GN.

La jefa de gobierno de la #CDMX, @Claudiashein, confirmó que a partir de este lunes se reducirá la vigilancia de la @GN_MEXICO_ en el @MetroCDMX.



Solo permanecerá un grupo reducido de elementos durante la noche. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023

2 mil 650 millones de pesos adicionales para mejoras en el Metro CDMX

Claudia Sheinbaum dio a conocer que son 2 mil 650 millones de pesos adicionales al presupuesto para mejoras en el Metro CDMX que se dio para este año.

La jefa capitalina aseveró que desde un inicio la idea no era dejar a la Guardia Nacional de manera permanente y si se requiere, se pediría nuevamente, pero por el momento no es necesaria.

Las mejoras para el Metro CDMX que prevén en este 2023 son:

