Vigilancia de la GN se reducirá en el Metro CDMX, afirma Claudia Sheinbaum
Los elementos de la GN se verán reducidos en el Metro CDMX, a partir de estes lunes, pues afirma Claudia Sheinbaum, han disminuido los delitos como robos de cable.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer las mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX. Sobre estas, aseveró que la vigilancia de la Guardia Nacional (GN) se verá disminuida a partir de este lunes 10 de abril de 2023.
"A partir del día de hoy se retiraron los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche y vamos a estar en contacto con la Guardia para ver si se requiere nuevamente de algún apoyo. Por lo pronto están retomando sus actividades policía auxiliar", aseveró Claudia Sheinbaum.
En ese sentido, dio a conocer que son menos de la mitad de los elementos de la Guardia Nacional quienes se quedarían en labores de vigilancia en el Metro CDMX. Celebró que el gobierno lleva 4 semanas sin robo de cable gracias a las labores de la GN.
La jefa de gobierno de la #CDMX, @Claudiashein, confirmó que a partir de este lunes se reducirá la vigilancia de la @GN_MEXICO_ en el @MetroCDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 10, 2023
Solo permanecerá un grupo reducido de elementos durante la noche.
2 mil 650 millones de pesos adicionales para mejoras en el Metro CDMX
Claudia Sheinbaum dio a conocer que son 2 mil 650 millones de pesos adicionales al presupuesto para mejoras en el Metro CDMX que se dio para este año.
La jefa capitalina aseveró que desde un inicio la idea no era dejar a la Guardia Nacional de manera permanente y si se requiere, se pediría nuevamente, pero por el momento no es necesaria.
Las mejoras para el Metro CDMX que prevén en este 2023 son:
- Limpieza y pintura, inversión de 80 millones de 145 estaciones.
- Limpieza profunda en estaciones y vías al recolectar basura.
- Lámparas, alrededor de 40 mil en túneles, estaciones y talleres con una inversión de 13 millones.
- Adquisición de torniquetes y puertas de cortesía en las 70 estaciones de mayor demanda, con una inversión de 126 millones de pesos.
- Escaleras eléctricas, adquisición de 18 nuevos equipos.
- Renovación de techumbre en Chabacano.
- Grúas nuevas y la renovación completa del cableado en los talleres Ticomán y El Rosario.