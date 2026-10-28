¿Qué estaciones están CERRADAS en el Metro y Metrobús HOY por el Día de San Judas Tadeo?

Si tienes previsto viajar en el Metro o Metrobús, es importante que conozcas qué estaciones permanecerán abiertas, cuáles tendrán afectaciones y qué alternativas puedes utilizar para llegar a tu destino.

La celebración de San Judas Tadeo provocará una importante movilización de fieles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que las autoridades de transporte anunciaron medidas especiales para facilitar los traslados y evitar aglomeraciones.

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán hoy 28 de octubre?

El Metrobús anunció afectaciones en la Línea 3 debido a las concentraciones religiosas y a las condiciones de movilidad en la zona.

Las estaciones que permanecerán sin servicio son:



Mina.

Hidalgo.

Juárez.

Balderas

De acuerdo con el aviso de operación, el servicio se mantendrá dividido en dos tramos: de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc.

Además, se suspenderá el servicio de la ruta que conecta Indios Verdes con Pueblo Santa Cruz Atoyac, por lo que los usuarios deberán considerar otras opciones para completar sus recorridos.

⚠️AVISO L3 1️⃣Toma en cuenta, por de movilizaciones relogiosas. ✅Servicio: Tenayuca ↔️Buenavista. ✅Servicio: Pueblo Sta. Cruz↔️Cuauhtémoc. ❌Sin servicio: Mina a Balderas. Sin servicio ruta Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz. (Actualización 04:30 h.) Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/2kv6kvXuDW — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 28, 2026

¿Qué estaciones del Metro estarán cerradas hoy por San Judas Tadeo?

Ninguna estación del Metro de la CDMX cerrará por la celebración de San Judas Tadeo. Sin embargo, se espera una alta concentración de personas en Hidalgo, correspondiente a las líneas 2 y 3, debido a su cercanía con el Templo de San Hipólito.

Ante esta situación, el STC implementará un operativo especial de vigilancia y control de afluencia, con la participación de alrededor de 50 elementos de seguridad del Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El dispositivo contempla recorridos en trenes, andenes, pasillos y torniquetes, además de personal de asistencia para orientar a los usuarios y apoyar en la movilidad dentro de las instalaciones.

¿Qué estaciones del Metro puedes utilizar para llegar a San Judas Tadeo?

Para evitar las aglomeraciones en Hidalgo, las autoridades recomiendan considerar otras estaciones cercanas al templo:



Juárez, Línea 3: una alternativa para quienes se aproximen desde el corredor de Balderas y el Centro.

Bellas Artes, Línea 2: otra opción para acercarse a la zona y continuar el recorrido a pie.

Antes de salir, toma en cuenta que la estación Hidalgo seguirá operando, pero podría registrar una mayor afluencia de pasajeros durante la jornada.