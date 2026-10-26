Metro CDMX alista operativo especial y dosificación en estación Hidalgo por festejos de San Judas Tadeo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX desplegará un dispositivo especial de seguridad, vigilancia y dosificación de flujo en la estación Hidalgo de las Líneas 2 y 3, debido al arribo masivo de devotos con motivo de la festividad anual de San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito. La estrategia de movilidad comenzará a implementarse desde la noche del martes 27 y se mantendrá activa durante todo el horario de servicio del miércoles 28 de octubre.

Las autoridades del transporte informaron que el personal de Asistencia al Usuario, identificado con chalecos color menta, estará ubicado en los accesos principales para orientar a los pasajeros sobre el uso de la tarjeta de prepago, recargas y transbordos.

Con motivo de la celebración de San Judas Tadeo, este 27 y 28 de octubre se implementará un operativo especial en la estación Hidalgo de las Líneas 2 y 3 del Metro.



Personal de vigilancia y atención al usuario apoyará a quienes acudan a esta celebración para facilitar traslados… pic.twitter.com/EyyM9oHWvy — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2026

Operativo especial en Metro Hidalgo por festejo a San Judas Tadeo

Ante la elevada afluencia prevista en el conjunto Hidalgo, el organismo exhortó a los feligreses y viajeros a planificar sus traslados con anticipación y considerar las siguientes recomendaciones clave:



Estaciones alternativas: Para evitar aglomeraciones en Hidalgo, el Metro sugiere utilizar las estaciones cercanas Juárez (Línea 3) y Bellas Artes (Líneas 2 y 8) para llegar al templo de San Hipólito.

Para evitar aglomeraciones en Hidalgo, el Metro sugiere utilizar las estaciones cercanas Juárez (Línea 3) y Bellas Artes (Líneas 2 y 8) para llegar al templo de San Hipólito. Dosificación de usuarios: Durante el miércoles 28 se realizarán maniobras de encauzamiento en accesos y torniquetes para dosificar el ingreso a los andenes y evitar sobrecupos.

Durante el miércoles 28 se realizarán maniobras de encauzamiento en accesos y torniquetes para dosificar el ingreso a los andenes y evitar sobrecupos. Medidas de seguridad: Se pide no rebasar la línea amarilla, sujetarse en escaleras eléctricas y evitar tirar objetos a las vías. Asimismo, queda estrictamente prohibido ingresar bajo los efectos del alcohol o introducir bebidas embriagantes a las instalaciones.

¿Cuáles son las alternativas viales y de transporte para llegar a San Hipólito?

Para las miles de personas que acudirán a visitar al "santo de las causas difíciles y desesperadas" en la esquina de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, el STC recordó que la estación Hidalgo cuenta con correspondencia entre las Líneas 2 (Azul) y 3 (Verde Indio), por lo que suele registrar saturación. Se sugiere a los usuarios habituales de estas líneas anticipar sus salidas, mantener orden al subir o bajar de los trenes y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo. Las maniobras de dosificación permitirán mantener la fluidez del servicio y evitar interrupciones en la circulación de la red durante el festejo patronal.