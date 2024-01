Mexicana denuncia que fue golpeada en Colombia por un hombre estadounidense exige justicia

“Yo pensé que me iba a matar”, señala en una parte de su relato, Valeria Hekker, mujer de 29 años que sufrió violencia física por parte de un estadounidense en Colombia, denuncia en Hechos AM también intento de homicidio y exige justicia.

Valeria conoce al individuo en 2019 a través de internet en la CDMX, tiempo en el que entablan una amistad por alrededor de 5 años de manera virtual cuando este le pide a la joven visitarlo en Colombia y hasta ese momento todo iba bien.

Es en una segunda visita que las cosas se tornaron violentas, pues al regresar, donde iba a estar por dos semanas, pero solo estuvo por alrededor de 24 horas cuando este sujeto, en presunto estado de ebriedad, de acuerdo con lo señalado por Valeria, comienza a agredirla verbalmente con frases como “gorda asquerosa” y que abandonara la casa de este.

Me encuentro desesperada! Necesito que la @SRE_mx me ayude. Fui víctima de un intento de feminicidio estando de visita en Colombia por parte de un estadounidense residente de ese país!! por favor AYUDA! @CarlosJimz @CiroGomezL @CarlosLoret @Pereirahoy pic.twitter.com/QKddoKCzQP — Valeria Hekker (@valhekker) January 6, 2024

Valeria recibía amenazas disfrazadas de broma

Cuando la joven intentó hacer sus maletas para irse, el hombre perdió el control y la empezó a golpear. Narra que anteriormente no se había percatado de indicios de violencia o agresión, pero en retrospectiva “había amenazas disfrazadas de broma donde me decía que me quería pegar con guantes de box, que me quería pasar. E intentaba hacer comentarios ofensivos hacia mi persona todo el tiempo. Yo lo dejé pasar como si fuera una broma, pero en realidad no lo fue”, dice.

El hombre, a decir de la mujer víctima, la golpeó hasta dejarla en el suelo. “Recuerdo que yo pensaba ‘uno, dos, tres. Un golpe más y me va a matar’”. Tras esto, el presunto agresor la “lanzó" hacia afuera de su casa y es entonces que una persona que descendía de un taxi de aplicación la apoyó, así como la policía de Bogotá, Colombia.

El saldo de las agresiones fue de tres puntos en la cabeza, derivado de los golpes en la cabeza, donde la joven señala que tiene arranques de ira tras las lesiones y un hematoma visible en el ojo derecho, aunque el pronóstico quedó como reservado, en observación. Los hechos quedaron tipificados como Violencia intrafamiliar, a lo que la víctima señala que eso es algo menor, pues las agresiones fueron importantes.