Sal de dudas: ¿Mexicanos en el extranjero podrán votar por nuevo gobernador de Yucatán en las elecciones 2024?

En las elecciones de 2024, los ciudadanos de diversos estados de la república podrán renovar a su gobernador, tal es el caso de los habitantes de Yucatán. Además, elegirán a los nuevos integrantes del congreso local. Sin embargo, ¿los mexicanos que viven en el extranjero podrán ejercer su voto?

Cabe recordar que los mexicanos que viven en otros países pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto en las elecciones presidenciales del año 2006. El Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) implementó esta modalidad en la cual los electores debieron recibir una boleta electoral impresa, emitir su voto y finalmente enviar la boleta por medio de correo postal certificado.

¿Yucatecos en el extranjero podrán votar por gobernador?

Los mexicanos originarios de Yucatán y que vivan en el extranjero podrán hacer uso de su derecho al voto en las elecciones para gobernador en el 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral.

El INE recuerda que trabaja en coordinación con los Organismos Públicos Locales de ocho estados para garantizar que los connacionales residentes en otros países pueden ejercer su voto.

En las elecciones del 2024, los mexicanos en el extranjero podrán votar en tres modalidades: postal, electrónica o presencial.

Para votar desde el extranjero, el INE solicita entregar tres documentos:

Documento que acredite la nacionalidad.

Identificación con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Posteriormente, los interesados deberán agendar una cita en el consulado mexicano más cercano de su lugar de residencia. Ahí firmarán la solicitud y les entregarán un número de folio para consultar el avance del trámite. Finalmente, la credencial para votar llegará por mensajería y, tras recibirla, deberán confirmar su recepción en la página del INE.

¿Cuándo son las elecciones para gobernador en Yucatán?

Los electores del estado de Yucatán podrán votar por un nuevo gobernador de la entidad el próximo 2 de junio de 2024. Además, también cambiarán a los presidentes de los 106 municipios que lo conforman, entre ellos, la capital: Mérida. Mientras que el Congreso del Estado deberá renovar a sus 35 integrantes.

¿Qué elecciones habrá en el 2024?

En las elecciones de 2024 habrá cambios de gobernadores en siete entidades:



Ciudad de México (donde se cambiará de jefe de gobierno).

Chiapas.

Guanajuato.

Jalisco.

Morelos.

Puebla.

Yucatán.

Mientras que para el estado de Oaxaca, los mexicanos en el extranjero podrán elegir a un diputado migrante.

