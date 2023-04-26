En la sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Marcelo Ebrard celebró que este 2023, México será el invitado de honor al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en Francia.

Acompañado por personalidades de la industria del entretenimiento, Marcelo Ebrard destacó que es un reconocimiento importante a México por su potencia cultural:

“Es una muy buena noticia para México, estar en el festival de Annecy, es el festival más importante del mundo de la animación, México es el invitado especial año y tenemos una pujante, importante producción que se va a presentar por allá, de creadores de todo el país, tanto de Jalisco, como de ciudad de México, como de otras ciudades del país", afirmó.

Festival de Annecy|Festival de Annecy

Asimismo, aseveró que se encuentran muy contentos: "Entonces lo que se presente el día de hoy es el resultado de años de trabajo, pues de toda esta creación mexicana, que va a agarrando terreno, es la primera vez que se invita a México y da cuenta de la importancia en nuestro país en ese terreno, la cultura mexicana, la forma de ver la vida de nosotros y también tengo que agradecer la participación de Guillermo del Toro, para lograr este objetivo”

Por su parte, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro, aseguró que la animación mexicana da la vuelta al mundo y es motor de crecimiento para el país.

"El Imcine y todo México, estamos orgullosos de que la animación mexicana, en toda su diversidad de formatos, temas, técnicas y orígenes, sea honrada en el festival más importante de animación del mundo y que nuestras historias sirvan para expandir horizontes, conquistar nuevos públicos y fortalecer lazos", aseveró.

¿Cuándo se realizará el Festival Internacional de Cine de Animación en la ciudad de Annecy, Francia?

Este importante festival se realizará en la ciudad de Annecy, en Francia, del 11 al 17 de junio de este 2023.

A lo largo de sus 60 años, el Festival de Annecy se ha consolidado como un evento mundial dedicado a la animación, que reúne a los profesionales más destacados del sector para celebrar la creatividad y la diversidad de estilos y técnicas de la animación.

