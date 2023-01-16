86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en el año 2022, es decir, uno cada cuatro días, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco). México es el país más mortífero para esta profesión.

A través de un comunicado de prensa, la organización dio a conocer los graves riesgos y vulnerabilidades a los que se siguen enfrentando los periodistas, pues tan solo en 2022, los asesinados crecieron un 50%.

A pesar de que todas las regiones se vieron afectadas, América Latina y el Caribe fueron las más mortíferas para los periodistas en 2022.

México es el país más mortífero para periodistas, según la Unesco|Pexels

¿Cuál es el país más peligroso para ser periodista?

De acuerdo con el informe de la Unesco, América Latina y el Caribe tuvieron 44 periodistas asesinados, más de la mitad de todos los del mundo:

Asia y el Pacífico registraron 16 periodistas asesinados

Europa del Este 11 muertes

Los países más mortíferos fueron México con 19 periodistas asesinados, Ucrania con 10 y Haití 9

Cabe destacar que alrededor de la mitad de los periodistas asesinados se encontraban fuera de servicio en el momento que los mataron: de viaje, en sus casas, en estacionamientos y en otros lugares públicos.

Lo que implica que no existen espacios seguros para los periodistas, ni siquiera en su tiempo libre Unesco

Los periodistas fueron asesinados por diversos motivos como:



Represalias por informar sobre el crimen organizado

Conflictos armados o el auge del extremismo

Cubrir temas delicados como corrupción, delitos contra el medio ambiente, el abuso de poder

Asesinatos contra periodistas siguen siendo impunes

La Unesco destacó que, a pesar de algunos avances en los últimos cinco años, el índice de impunidad de los periodistas asesinados es del 86%, lo cual pone en riesgo la libertad de expresión en todo el mundo.

Además de ser asesinados, los periodistas siguen siendo amenazados por múltiples formas de violencia que van desde la desaparición forzada, el secuestro y la detención arbitraria, hasta el acoso judicial, la violencia digital, especialmente contra las mujeres periodistas.