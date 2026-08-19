Se negó a hacer una actividad y le costó la vida: Víctor fue asesinado en un anexo de Tarímbaro, Michoacán; esto se sabe de su muerte

Víctor falleció en un anexo de Tarímbaro, Michoacán, luego de negarse a realizar una actividad deportiva que le estaban imponiendo.

La Fiscalía de Michoacán comenzó con las investigaciones y esto es lo que se sabe hasta hora de la forma en que trabajadores lo habrían asesinado.

Víctor perdió la vida por negarse a hacer ejercicio

De acuerdo a los reportes que se tienen hasta ahora, emitidos por las autoridades de Michoacán, Víctor "N" se negó a hacer una actividad deportiva dentro del establecimiento.

Tras la negación de la víctima, el personal y otros residentes del lugar reaccionaron violentamente y comenzaron a agredirlo de forma física para someterlo dentro de las instalaciones.

Así asesinaron a Víctor

Las investigaciones de la fiscalía que, tras la primera agresión a golpes, los involucrados decidieron amarrar a la víctima y sujetarla contra un pilar del edificio. Después, el hombre fue cubierto con cobijas.

Las pruebas periciales concluyeron que la causa directa de su fallecimiento fue asfixia mecánica provocada por la sujeción.

Se mantienen bloqueos y balaceras en Michoacán



Se reporta una persona muerta



Y el C5 estatal informó sobre 16 cierres



📹 Reforma / Azteca Noticias pic.twitter.com/dsmTqJrIlN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 19, 2026

Detienen a ocho personas por homicidio en Michoacán

Tras las investigaciones realizadas, las autoridades lograron la detención de ocho personas presuntamente implicadas en los hechos.

Entre los detenidos por el delito de homicidio calificado se encuentran cuatro encargados del centro de rehabilitación y cuatro internos que participaron directamente en las agresiones realizadas contra la víctima.

Abandonan cuerpo en Copándaro

Para intentar ocultar lo que sucedió en el anexo, los presuntos responsables sacaron el cuerpo del establecimiento y lo trasladaron hacia otra zona.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Michoacán, los involucrados abandonaron el cadáver de Víctor "N" en las inmediaciones del municipio vecino de Copándaro, donde después fue localizado.

Fiscalía de Michoacán mantiene la investigación abierta

Los ocho hombres detenidos quedaron a disposición del juez de control para que se defina su situación legal tras el crimen cometido.

Por ahora, el inmueble que funcionaba como anexo en Tarímbaro, Michoacán, permanece bajo resguardo de las autoridades ministeriales para deslindar todas las responsabilidades.

Lamentablemente, este tipo de casos son comunes en anexos, pues en algunos tratan a las personas que van a rehabilitación con firmeza y maltrato.