Escucharon sus gritos: el atroz feminicidio de Gaeli en CDMX; caso da nuevo giro

La encontaron sin vida, pero su muerte se investiga como un feminicidio. La víctima vivía en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México (CDMX). Tenía 19 años y el presunto responsable es su pareja, un sujeto quien intentó deshacerse del cuerpo.

El 8 de julio de 2026, dentro de esa casa en la colonia Mártires de Tacubaya, se escucharon gritos y golpes. La escena escaló cuando un hombre fue descubierto cuando cargaba una bolsa negra y trataba de meterla a una hielera.

¿Quién era la joven asesinada por su pareja en su casa?

La joven se llamaba Gaeli, quien tenía 19 años. Su cuerpo fue encontrado con señales de violencia, pero este jueves se reveló un dato: murió a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento, de acuerdo con fuentes ministeriales.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron a una casa ubicada en la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, donde la mataron y ahí detuvieron al presunto responsable llamado Luis Alberto "N".

Pareja de Gaeli fue sorprendido con el cuerpo de la joven

Cuando los policías llegaron, una mujer les permitió el paso al predio y dijo que, momentos antes escuchó gritos y golpes, y posteriormente en el patio trasero, observó a uno de los inquilinos que cargaba una bolsa y trataba de meterla a una hielera: era el cuerpo de Gaeli.

El sujeto de 28 años de edad fue detenido en ese momento y al hacer una inspección del sitio, hallaron un machete y los restos de su pareja.

Entregan cuerpo de víctima de feminicidio a su familia

Su cuerpo fue entregado este jueves a sus familiares, alrededor de las 16:00 horas. En los próximos días se prevé que se lleve a cabo la audiencia del presunto feminicida.

En redes sociales, se han compartido mensajes en donde exigen justicia por ella y piden ayuda a la ciudadanía para apoyar a la familia con los gastos por el fallecimiento de la joven.

Este sujeto podría recibir una condena de 35 a 70 años de prisión en caso de ser declarado culpable, de acuerdo con el Artículo148 BIS del Código Penal capitalino.