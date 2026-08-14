De la patrulla a la celda: eran policías y desaparecían personas en Michoacán

Les cambiaron su placa por esposas. Cuatro hombres fueron detenidos acusados de la desaparición de personas en Michoacán, pero los presuntos responsables resultaron ser policías, aunque hasta ahora no se les relaciona con algún cártel o grupo delictivo.

Los detenidos son un mando y tres elementos de Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, quienes fueron aprendidos por agentes de la Fiscalía General del Estado, Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Policías acusados en Michoacán caen tras cateos

Las acciones fueron realizadas en los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad, como parte de una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

En seguimiento a estos actos de investigación, también fueron ejecutadas cuatro órdenes de cateo en inmuebles de José Sixto Verduzco.

Reservan información del caso contra oficiales de Michoacán

Los cuatro policías detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Michoacán indicó que mantendrá bajo reserva mayores datos relacionados con las diligencias y líneas de investigación.

Hasta ahora se desconoce el número de personas que habrían desaparecido presuntamente por estos policías o si los agentes tuvieron alguna otra participación.

Cumplimentamos cuatro órdenes de aprehensión contra un mando y tres elementos de Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, por su posible relación en hechos de desaparición de personas en

los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad

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Proponen en Michoacán eliminar policías por nexos con el crimen

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propuso desaparecer las policías municipales. Según él, las corporaciones municipales están infiltradas por el crimen organizado y operan bajo esquemas de corrupción.

Especialistas y organizaciones civiles han manifestado su preocupación y rechazo a esta propuesta del gobernador de Morena.