Atacan a balazos a regidor de Indaparapeo, Michoacán y su esposa; su hijo resulta herido

El regidor del municipio de Indaparapeo, Michoacán, Adán Rodríguez, falleció junto con su esposa, Martha R., durante un ataque armado contra el vehículo en el que viajaban. En la agresión, su hijo resultó herido. Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Triunfo, en dicho municipio.

Qué se sabe sobre el ataque armado contra el regidor de Indaparapeo

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron la unidad la noche de este miércoles y dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes. El ataque dejó a la familia en medio de una situación de emergencia y activó la respuesta de las autoridades locales.

Tras recibir el reporte, efectivos policiales acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Los primeros respondientes llegaron a la zona para atender a las víctimas y asegurar el área donde ocurrió la agresión.

Estado de salud del hijo tras la agresión en El Triunfo

Paramédicos de Protección Civil atendieron al regidor, de 51 años, y a su hijo. Ambos recibieron los primeros cuidados en el sitio y posteriormente los trasladaron a un hospital para continuar con su atención médica. El regidor Adán Rodríguez Ávalos murió en el centro médico.

Su hijo recibió tres heridas de bala en un brazo y la cadera. Los sicarios huyeron tras concretar su agresión. Las autoridades aún no han informado sobre una posible línea de investigación o sobre la identidad de los responsables del ataque.

