El caso de “El Cangreburguer” que destapó a La Familia Michoacana en tres alcaldías de CDMX

La Familia Michoacana controla zonas de la Ciudad de México (CDMX), al menos, en tres alcaldías, así como en el Estado de México (Edomex) y Morelos.

Su presencia en dichas zonas de la capital del país se confirmó con la detención de un hombre identificado como Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex”.

¿Qué pasó con "El Seven", presunto líder de La Familia Michoacana?

Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex” es supusto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como presunto líder de una facción de La Familia Michoacana en la CDMX.

Fue sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa por un caso ocurrido el 6 de septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta, cuando, de acuerdo con la investigación, agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

El 27 de octubre de 2021, un juez lo sentenció a cinco años de prisión, pero le concedió el beneficio de llevar su condena bajo tratamiento de libertad, pero con la medida de presentación periódica ante la autoridad.

No obstante, al no cumplir con ello, fue reaprehendido en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, el 27 de enero de 2026 y trasladado al Reclusorio Sur.

La Fiscalía ya lo había aprehendido en 2021.|Fiscalía CDMX

Alcaldías de CDMX donde opera La Familia Michoacana

La facción del cártel de la que "El Seven" presuntamenre es líder opera en la zona sur de la CDMX, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

Reportes de seguridad señalan que este cártel tiene presencia en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde sus integrantes se dedican a la extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio.

“El Cangreburguer” es investigado por varios delitos

Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex” es investigado por su probable participación en delitos como extorsión y despojo en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta.

Asimismo, es investigado por su posible intervención en un homicidio cometido en 2026. El cruce de información digital y técnica, junto con otras labores de la Policía de Investigación (PDI), permitieron establecer su identidad y presencia tanto en el Estado de México como en la zona sur de la CDMX.

Quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, quien determinará su situación jurídica, pero los trabajos continúan para esclarecer su probable participación en otros hechos delictivos y establecer si existen más personas involucradas.

