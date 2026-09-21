Árbol gigantesco de 30 metros colapsa sobre autobús con pasajeros en la Zaragoza, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el colapso de un pesado árbol de 30 metros de altura sobre un autobús interurbano paralizó los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza. Asimismo, la caída de otro ejemplar de gran tamaño causó destrozos en la alcaldía Benito Juárez.

Árbol de 30 metros colapsa sobre autobús con 40 pasajeros en la Calzada Ignacio Zaragoza

Un gran susto vivieron alrededor de 40 pasajeros que viajaban a bordo de un autobús con destino a Salina Cruz, Oaxaca, luego de que un enorme árbol de aproximadamente 30 metros de altura colapsara repentinamente sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia El Paraíso, en la alcaldía Iztapalapa.

El chofer de la unidad refirió que transitaban a baja velocidad con dirección a la autopista México-Puebla cuando escucharon el estruendo del tronco desprendiéndose desde la raíz. La enorme estructura vegetal cayó directamente sobre el techo del autobús y quedó atravesada en la vialidad. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron pasajeros lesionados. Sin embargo, los carriles centrales hacia Chalco permanecieron cerrados durante más de tres horas mientras bomberos y personal de limpia seccionaron el tronco con motosierras para liberar la arteria.

#MientrasDormía | Un árbol de 30 metros cayó sobre un autobús con 40 pasajeros en la colonia El Paraíso, alcaldía Venustiano Carranza.



A pesar de lo aparatoso, no hubo heridos.



Bomberos y Protección Civil trabajaron más de 3 horas para retirar el tronco y reabrir la… pic.twitter.com/whNTYMMpRz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

Caída de árbol afecta vehículo estacionado en la colonia Piedad Narvarte

En el sector centro-sur de la capital, un segundo colapso de árbol movilizó a los servicios de emergencia sobre la calle Xochicalco, a la altura del número 481, en la colonia Piedad Narvarte, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

El árbol, de entre 15 y 20 metros de altura, se desplomó desde su base quedando cruzado a lo ancho de la calle e impactando a un automóvil particular que se encontraba estacionado en el sitio. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al punto para realizar las labores de troceo y retiro del follaje con el fin de retirar el vehículo afectado y habilitar nuevamente el tránsito en la zona. No se reportaron personas heridas tras la caída.