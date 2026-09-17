Choque contra columna del Segundo Piso de Periférico deja dos muertos, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un trágico accidente sobre los carriles centrales del Periférico cobró la vida de dos personas en la alcaldía La Magdalena Contreras. En tanto, percance múltiple en Paseo de la Reforma, incendios en Iztapalapa y Milpa Alta, y afectaciones por árboles caídos movilizaron a los cuerpos de auxilio.

Trágico choque contra columna del Segundo Piso de Periférico deja dos muertos

Un saldo mortal de dos personas sin vida dejó un choque automovilístico registrado sobre los carriles centrales del Anillo Periférico, a la altura de la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con los reportes periciales, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil compacto color azul. Presuntamente, el conductor transitaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva pronunciada, perdió el control de la unidad, impactando primero contra el muro de contención y posteriormente estrellándose de lleno contra una de las columnas de concreto del Segundo Piso del Periférico.

La arteria vial permaneció cerrada durante varias horas mientras servicios periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y retiraron el coche destruido.

Carambola de cuatro vehículos deja tres heridos en Paseo de la Reforma

En la alcaldía Cuauhtémoc, un fuerte percance vial se registró en la intersección de Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, en la colonia Guerrero, con un saldo de tres personas lesionadas.

Testigos presenciales señalaron que el chofer de una camioneta particular avanzaba a exceso de velocidad sobre los carriles centrales y embistió por alcance a tres automóviles detenidos ante la luz roja del semáforo.

Tras provocar la carambola, el conductor presunto responsable intentó darse a la fuga a pie; sin embargo, fue interceptado por un oficial de policía y un ciudadano. Paramédicos del ERUM trasladaron a los heridos a un hospital, mientras que el detenido fue remitido al Ministerio Público.

#MientrasDormía | ¡NOCHE DE EMERGENCIAS EN LA CAPITAL! Choque múltiple en Reforma e incendio de fábrica en #Iztapalapa



Sobre la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Guerrero, un aparatoso choque vial donde se vieron involucrados cuatro vehículos dejó un saldo… pic.twitter.com/gJV3hXq4iT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

Incendio consumió fábrica de tinas y solventes en la colonia Presidentes de México

En la zona oriente de la metrópoli, un voraz incendio se registró al interior de una fábrica de tinas para baño ubicada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y José Bocanegra, colonia Presidentes de México, alcaldía Iztapalapa.

Dado que en el inmueble se almacenaban solventes y químicos inflamables, la emergencia movilizó a múltiples unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos. Como medida preventiva, brigadistas evacuaron a 10 personas de un domicilio aledaño. Los vulcanos sofocaron las llamas y realizaron labores de enfriamiento tras varios minutos de combate al fuego, evitando que se propagara. No se registraron lesionados.

Pirotecnia destruye camioneta en Milpa Alta y cae árbol sobre autos en la Narvarte

En la alcaldía Milpa Alta, una camioneta estacionada en el cruce de calle Fresno y avenida España, colonia San Juan Tepenahuac, quedó reducida a cenizas luego de que un juego pirotécnico accionado por menores cayera cerca del motor. El fuego envolvió el vehículo en segundos, sin dejar personas heridas.

Finalmente, en la alcaldía Benito Juárez, un árbol cuyó desde su base en la calle Juan Sánchez Azcona, colonia Narvarte Poniente. Al desplomarse, reventó el cableado eléctrico y causó daños menores a dos autos estacionados. Bomberos seccionaron el tronco y liberaron la calle tras mantenerla cerrada más de una hora.