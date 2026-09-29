Carambola de cinco vehículos en Periférico y tráiler derrapado en Circuito Interior desatan caos vial, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, las maniobras intempestivas al volante y el asfalto mojado provocaron aparatosos percances viales en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, afectando la movilidad en arterias principales de la metrópoli.

Carambola de cinco vehículos colapsa los carriles centrales del Periférico

Un choque múltiple en el que estuvieron involucrados cinco automóviles particulares movilizó a los cuerpos de auxilio sobre los carriles centrales del Anillo Periférico, a la altura de la calle 10, en la colonia San Pedro de los Pinos, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la carambola ocurrió cuando uno de los automovilistas frenó de manera intempestiva para incorporarse a la salida hacia la avenida San Antonio. La maniobra provocó una reacción en cadena, haciendo que las unidades que avanzaban detrás no lograran detener su marcha e impactaran una tras otra. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para revisar a los tripulantes de todos los vehículos, confirmando que ninguno sufrió heridas de consideración. Policías de tránsito abanderaron la zona para evitar otro percance mientras las grúas retiraban los coches dañados.

Tráiler derrapa y queda atorado en el camellón del Circuito Interior

En la alcaldía Miguel Hidalgo, la falta de pericia al volante provocó un accidente vial sobre el Circuito Interior, a la altura de la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección.

El chofer de un camión de carga avanzaba tras descender de la gaza de incorporación desde la avenida Marina Nacional con dirección hacia el área de Chapultepec cuando, presuntamente, la unidad derrapó. El pesado vehículo perdió la trayectoria y terminó montado y atorado sobre el camellón central que divide los carriles. Como la plataforma viajaba sin carga, el percance no dejó personas lesionadas ni daños materiales a terceros. Elementos de la policía preventiva resguardaron el tramo durante varios minutos hasta que maniobras especializadas lograron retirar la unidad pesada de la estructura de concreto.