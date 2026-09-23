Mujer muere tras caer a una cisterna y hombre es atropellado frente a hospital en la GAM, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, una trágica jornada cobró la vida de dos personas en distintos puntos de la alcaldía Gustavo A. Madero: una mujer de la tercera edad que cayó por accidente a una cisterna y un hombre que fue atropellado frente a un hospital. Asimismo, los bomberos apagaron el incendio de un tráiler en la zona industrial.

Mujer de la tercera edad muere tras caer por accidente a una cisterna en San Juan de Aragón

Una tragedia familiar movilizó a los servicios de emergencia al interior de una casa ubicada en la colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que una mujer de más de 60 años perdiera la vida en un accidente doméstico.

#MientrasDormía | Mujer muere en cisterna y peatón es atropellado en la #GAM, #CDMX



En la colonia San Juan de Aragón, una mujer de más de 60 años perdió la vida tras caer al interior de una cisterna cuando intentaba sacar agua con una cubeta; autoridades ya investigan las causas… pic.twitter.com/70GdzRmbJ8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la víctima se encontraba sacando agua con una cubeta cuando, presuntamente, perdió el equilibrio y cayó al interior de una cisterna. Un familiar que se dio cuenta de lo ocurrido intentó rescatarla de inmediato sacándola del depósito; sin embargo, no lo logró. Paramédicos y bomberos llegaron al sitio únicamente para confirmar que la mujer ya había fallecido, por lo que peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron las investigaciones y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones.

Hombre muere tras ser atropellado frente al Hospital de Traumatología en la avenida Fortuna

En la misma alcaldía, un hombre de aproximadamente 45 años de edad perdió la vida sobre la avenida Fortuna, justo frente al Hospital de Traumatología "Victorio de la Fuente Narváez", tras ser atropellado por un automovilista.

Versiones preliminares señalan que la víctima intentó cruzar la calle y no se percató de que venía un auto, el cual lo golpeó fuertemente. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre uno de los carriles de la avenida, donde médicos del propio hospital y paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Policías de la zona acordonaron la calle en espera de los Servicios Periciales, mientras se revisan las cámaras de seguridad para ubicar el auto involucrado y confirmar si el conductor fue detenido.

Falla eléctrica provoca incendio en el motor de un tráiler en la calzada Vallejo

En la colonia Industrial Vallejo, bomberos de la ciudad apagaron un incendio que inició en la parte delantera de un tráiler que transportaba varios coches particulares sobre la lateral de la calzada Vallejo, en dirección hacia Tlalnepantla.

El incidente ocurrió a la altura de la calle Poniente 134, donde un presunto problema en el sistema eléctrico originó fuego en la zona del motor. El chofer del tráiler se dio cuenta del humo, detuvo la marcha a tiempo y bajó de la unidad sin resultar herido. La rápida llegada de los bomberos evitó que las llamas se extendieran hacia la plataforma y quemaran los vehículos nuevos que transportaba, logrando controlar la emergencia sin causar grandes problemas al tráfico de la zona.

