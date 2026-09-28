Ataque armado tras persecución deja un herido grave en Ecatepec, mientras dormía

Mientras dormía la población de la metrópoli, una persecución a balazos dejó a una persona gravemente herida en el Estado de México. Asimismo, un incendio provocado por un problema eléctrico generó alarma a un costado de la Basílica de Guadalupe, y automovilistas lanzaron un llamado de auxilio por un peligroso bache sobre Periférico Sur.

Persecución entre vehículos termina en balacera con un herido grave en Ecatepec

Una violenta agresión a balazos se registró sobre la avenida Lourdes, a la altura de la calle Sur 50, en la colonia San Agustín Primera Sección, dentro del municipio de Ecatepec de Morelos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres viajaban a bordo de un automóvil cuando comenzaron a ser perseguidos por sujetos armados desde otro vehículo. Al darles alcance, los agresores dispararon de forma directa en múltiples ocasiones. Uno de los atacados sufrió heridas de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano por paramédicos. En la escena del crimen, elementos de seguridad localizaron al menos nueve casquillos percutidos y acordonaron el perímetro en espera de los peritos de la Fiscalía mexiquense, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Cortocircuito provoca incendio en bodega del mercado de artesanías de La Villa

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un incendio al interior del mercado de artesanías de La Villa movilizó a los cuerpos de auxilio en el cruce de las avenidas Fray Juan de Zumárraga y Calzada de Guadalupe, a un costado de la Basílica de Guadalupe.

El fuego comenzó en un cuarto de tres por tres metros utilizado como bodega de mercancía, presuntamente originado por una falla en el sistema eléctrico. La rápida llegada de los bomberos evitó que las llamas se propagaran hacia los locales comerciales aledaños. Paramédicos atendieron en el sitio a una persona que sufrió una crisis nerviosa, descartando heridos o quemados. Los servicios de emergencia controlaron la situación tras realizar labores de enfriamiento en el lugar.

Bache de gran tamaño genera daños a vehículos en Periférico Sur

Finalmente, automovilistas que transitan por el Anillo Periférico, a la altura de la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía La Magdalena Contreras, reportaron la presencia de un bache de grandes dimensiones que pone en riesgo la seguridad vial al sur de la ciudad.

#DenunciAN | Un bache dañó unos 20 vehículos en menos de tres horas en Periférico 🚧



El hoyo se encuentra en los carriles centrales, a la altura de Santa Teresa y cerca de Avenida México, en @ALaMagdalenaC



Vecinos aseguran que lleva más de cinco días sin reparación.… pic.twitter.com/V5SQ6e1r19 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Conductores señalaron que el desperfecto en el pavimento lleva más de cinco días sin ser atendido por las autoridades locales. Debido a la falta de iluminación nocturna, varios vehículos han caído en el hoyo, sufriendo ponchaduras de llantas y rines rotos tras el impacto. Los afectados hicieron un llamado urgente a las cuadrillas de mantenimiento para reparar la vialidad y prevenir un accidente de mayor gravedad.