Pirotecnia provoca voraz incendio y muerte de 14 perritos en la GAM, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el uso irresponsable de pirotecnia durante los festejos patrios desató una tragedia en la alcaldía Gustavo A. Madero que cobró la vida de 14 mascotas. En tanto, el primer cuadro de la capital inició los trabajos de desazolve tras el Grito de Independencia y las tropas se alistaron para el Desfile Militar.

Pirotecnia provoca incendio en casa y mata a 14 perritos en la colonia Nueva Atzacoalco

Una verdadera tragedia sacudió a los vecinos de la calle 317, en la colonia Nueva Atzacoalco, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que presuntamente un cohete encendido por los festejos cayó sobre una vivienda, provocando un incendio que consumió el inmueble por completo.

Al momento del siniestro, la familia propietaria no se encontraba en el lugar por haber salido a festejar; sin embargo, al interior se encontraban 15 perros de compañía resguardando el hogar. Vecinos señalaron que la atención del 911 presentó demoras debido al alto flujo de llamadas por las fiestas patrias.

Cuando los bomberos lograron sofocar las llamas e ingresar al predio reducido a cenizas, hallaron a 14 perritos sin vida por asfixia y quemaduras, logrando rescatar a uno solo con vida. El hecho encendió nuevamente las alarmas sobre el peligro mortal que representa la pirotecnia.

Limpieza profunda en el Zócalo tras la multitudinaria noche del Grito

Tras concluir las presentaciones musicales y la ceremonia oficial del Grito de Independencia, la tranquilidad volvió paulatinamente a la Plaza de la Constitución durante la madrugada de este 16 de septiembre.

Cientos de trabajadores del Personal de Limpieza de la Ciudad de México desplegaron operativos continuos para retirar toneladas de desechos, botellas de plástico, envolturas y basura acumulada en las calles principales del Centro Histórico. En paralelo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvieron patrullajes de vigilancia y cierres viales para agilizar el retiro pacífico de los miles de asistentes y dejar la plancha del Zócalo despejada para los eventos solemnes del día.

Toque de levante a las 3:00 AM: Tropas se alistan para el Desfile Militar

En las instalaciones del Campo Militar Número 1, el sonido de la trompeta militar marcó el toque de levante en punto de las 03:00 horas para miles de elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

#LoÚltimo | Es el toque de levante de tropas



En punto de las tres de la mañana el sonido de la trompeta militar marca el inicio para que los soldados comiencen a alistarse para salir a marchar este 16 de septiembre en el desfile militar que celebra el 216 aniversario de la… pic.twitter.com/EPv41EMz4r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

En el alojamiento femenino del Primer Batallón de Ingenieros de Combate, las mujeres de las Fuerzas Armadas iniciaron de madrugada los preparativos de uniforme, equipo y vehículos tácticos. Con este pase de lista y organización logística, las tropas se declararon listas para marchar sobre las avenidas principales de la capital con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.