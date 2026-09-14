Exceso de velocidad provoca aparatosa volcadura de tres vehículos en Azcapotzalco, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso accidente vehicular derivado del exceso de velocidad provocó la volcadura de un automóvil e involucró a dos unidades más en la alcaldía Azcapotzalco, generando severos problemas a la movilidad.

Carambola de tres vehículos termina en volcadura sobre la avenida de las Granjas

Un aparatoso percance automovilístico movilizó a los cuerpos de emergencia sobre la avenida de las Granjas, al cruce con calles de la colonia Santa Bárbara, dentro de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los peritajes iniciales de la policía capitalina, el conductor de un automóvil particular transitaba a exceso de velocidad y, al aproximarse a un semáforo, no logró detener su marcha e impactó por alcance a un segundo vehículo. Producto del violento choque, la primera unidad perdió el control y terminó volcando sobre su costado en la cinta asfáltica, proyectándose además contra un tercer automóvil que circulaba en ese momento por el tramo vial.

#AlertaVial | Carambola en Azcapotzalco termina con un vehículo volcado



Un joven presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y chocó contra otro vehículo en la colonia Santa Bárbara.



Vecinos y servicios de emergencia acudieron al lugar. No hubo… pic.twitter.com/BlDHSXQ8fi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

Paramédicos acudieron al sitio para brindar primeros auxilios a los ocupantes de las tres unidades involucradas; tras la valoración médica, se confirmó que ninguno presentó lesiones de gravedad. Para evitar un colapso prolongado de la arteria, elementos de Tránsito habilitaron de forma reversible uno de los carriles del sentido opuesto mientras laboraban las grúas. En tanto, los tres automovilistas fueron remitidos ante la agencia del Ministerio Público para deslindar las responsabilidades correspondientes por los daños materiales ocasionados.