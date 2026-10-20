Mientras dormía: Un cortocircuito despertó de golpe a 50 estudiantes en la Miguel Hidalgo

Mientras dormía, la comunidad de más de 50 jóvenes en la alcaldía Miguel Hidalgo enfrentó un despertar brusco que cambió su rutina en cuestión de segundos. Lo que parecía una noche cualquiera de descanso en un edificio de la colonia Agricultura, terminó de golpe. Una serie de fuertes explosiones resonó por los pasillos del inmueble y rompió el silencio de la zona. Los estudiantes reaccionaron casi por instinto: dejaron sus camas y salieron de inmediato al notar que una espesa capa de humo comenzaba a invadir el ambiente.

Una acción rápida por parte de los estudiantes

Lejos de paralizarse o caer en pánico, los jóvenes tomaron el control de la situación. Abandonaron el edificio de tres niveles de forma ordenada, se agruparon en una zona segura sobre la calle y contactaron rápido a los servicios de emergencia. El equipo de Protección Civil y un grupo de paramédicos llegaron al sitio en minutos. Los rescatistas evaluaron a cada estudiante y confirmaron que nadie sufrió quemaduras ni problemas por respirar el humo.

#MientrasDormía | Más de 50 estudiantes fueron evacuados de un edificio de tres niveles en la colonia Agricultura, @AlcaldiaMHmx, tras reportarse explosiones y la presencia de humo negro. Tras la revisión de los servicios de emergencia, se determinó que se trató de un cortocircuito. No se registró incendio ni personas lesionadas, por lo que los alumnos pudieron regresar al inmueble. El reporte es de @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con @jzarzap y @_NinaAndrade — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Un cortocircuito causó las explosiones

Con el área bajo control, las autoridades ingresaron al inmueble para rastrear el origen del fuego. Durante su inspección determinaron que un cortocircuito en la red eléctrica principal desató las chispas y provocó el denso humo. Este tipo de incidentes ocurre con frecuencia cuando las instalaciones eléctricas ya tienen varios años y no soportan la carga de múltiples dispositivos conectados a la vez.

Proteción Civil verificó minuciosamente las condiciones estructurales del lugar. Al descartar cualquier riesgo o la posibilidad de un nuevo incendio, dieron luz verde para habitar el espacio nuevamente. De manera paulatina, volvieron a sus habitaciones para intentar dormir el resto de la noche. Afortunadamente, el evento no pasó de un fuerte susto.

¿Cómo llamar a Protección Civil?

Si notas chispas, humo o un fuerte olor a plástico quemado en tu casa, actuar rápido hace toda la diferencia. Lo primero siempre es ponerte a salvo y marcar de inmediato al 911. A través de esta línea centralizada, los operadores coordinan en segundos el apoyo directo con el personal de Protección Civil y el cuerpo de bomberos más cercano a tu alcaldía.