La movilización de los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad tuvo que agilizarse en la Ciudad de México luego de dos incidentes. En la alcaldía Azcapotzalco, una balacera dejó un saldo de dos personas sin vida y dos más lesionadas de gravedad. Por otra parte, en la alcaldía Coyoacán, un incendio de muebles y basura generó afectación vial sobre Circuito Interior.

Así lo que ocurrió en la capital del país mientras dormía.

Balacera deja dos muertos en Azcapotzalco

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Catarino Benavides, en la colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco.

Varios sujetos que viajaban a bordo de un vehículo abrieron fuego de forma directa contra un grupo de personas que se encontraba en la zona, provocando que dos de ellas perdieran la vida en el sitio.

Ataque armado en @AzcapotzalcoMx dejó dos personas muertas y dos más gravemente heridas.



La agresión ocurrió en calles de la colonia San Pedro Xalpa, donde sujetos armados que viajaban en un vehículo abrieron fuego contra las víctimas y luego escaparon.



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Trasladan de emergencia a dos heridos graves al hospital

Tras los disparos, paramédicos acudieron al lugar para atender a otras dos personas que resultaron con heridas de gravedad y las llevaron de urgencia a un hospital cercano.

Los agresores escaparon en el mismo auto en el que llegaron, por lo que policías desplegaron un operativo de búsqueda y agentes ministeriales abrieron la carpeta para conocer el móvil.

Incendio de muebles y ropa moviliza a bomberos en Coyoacán

En otro punto de la capital, policías y bomberos acudieron al cruce de Circuito Interior y avenida Miramontes, en la colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

En ese lugar se reportó el incendio de un montón de muebles, ropa y basura que se encontraban envueltos en llamas en la vía pública.

Incendio en Coyoacán podría haber sido intencional

Con el apoyo de un extintor, los vulcanos lograron apagar rápidamente el fuego antes de que alcanzara otros puntos cercanos.

De manera preliminar, las autoridades presumen que una persona habría iniciado las llamas de forma intencional en este punto de la colonia Country Club.

Movilización de emergencia en la colonia Country Club, en @Alcaldia_Coy, por el incendio de muebles, ropa y basura en el cruce de Circuito Interior y avenida Miramontes.



Bomberos sofocaron rápidamente las llamas y evitaron que el fuego se propagara.



De manera preliminar, se… pic.twitter.com/2k96QlqXBw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

Afectación vial en Circuito Interior por incendio

A causa de las unidades de emergencia que permanecieron estacionadas sobre la lateral del Circuito Interior, se registró afectación vehicular en la zona mientras duraron las maniobras.

Una vez controlada la situación y tras confirmarse que no hubo personas lesionadas, los equipos de rescate y policías se retiraron del sitio.