Madre exige ayuda urgente para su hijo de 5 años en el Hospital La Raza; bloquean Circuito Interior | Mientras Dormía

Wendy Arteaga vive una situación angustiante por la salud de su hijo de cinco años, a quien llevó al área de Pediatría del Hospital La Raza, en la Ciudad de México, luego de que el menor comenzara a vomitar sangre.

Denuncia por presunta negligencia médica en el Hospital La Raza

La mujer asegura que su hijo requería atención urgente por una complicación médica. Sin embargo, denuncia que el personal del hospital no respondió con la rapidez que ella considera necesaria ante el estado de salud del pequeño.

En un video grabado por Wendy, se observa a un médico que aparentemente la ignora y entra a una oficina donde hay personal sentado y conviviendo. Mientras tanto, la madre continúa pidiendo ayuda para su hijo.

Antecedentes médicos: la complicación tras una cirugía de apendicitis

La preocupación de Wendy no surge de un evento aislado, ya que, según relató, su hijo fue diagnosticado previamente con apendicitis y fue sometido a una cirugía. Un día después, el menor presentó sepsis. La madre asegura que esto ocurrió presuntamente porque no le habrían colocado una manguera para drenar la herida.

Ante la falta de una respuesta del personal, familiares y amigos de Wendy llegaron al Hospital La Raza para respaldarla y exigir atención médica inmediata para el niño.

#DenunciAN | Sigue bloqueo en La Raza 🚧



Continúa el cierre en ambos sentidos de Circuito Interior, frente al Hospital La Raza. Familiares exigen atención para un menor con una grave hemorragia intestinal; aunque ya comenzó a ser atendido, mantienen la protesta.… pic.twitter.com/Xc45AloUg7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

¿Qué motivó el bloqueo en Circuito Interior?

La inconformidad escaló hasta el Circuito Interior, frente al Hospital La Raza. Allí, familiares y amigos de Wendy cerraron la circulación vehicular por alrededor de cinco horas para presionar a las autoridades.

Los manifestantes exigieron una respuesta sobre el estado de salud del menor y pidieron que lo trasladen a otro hospital, donde puedan atenderlo correctamente. Tras varias horas y al notar la presencia de cámaras de Azteca Noticias, personal del hospital dialogó con los familiares y tratan de dar mayor atención al pequeño.

¿Cuáles son los riesgos de los vómitos con sangre en niños?

Los vómitos con sangre requieren valoración médica inmediata, pues pueden indicar una hemorragia digestiva y, en algunos casos, complicaciones graves, explica la Clínica Mayo de Estados Unidos.