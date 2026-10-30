Un operativo armado, una bodega con mal olor y caos en la Línea 12; todo esto pasó mientras dormía

Mientras dormía, la Ciudad de México (CDMX) registró reclamos vecinales, movilizaciones policiacas y fallas en el transporte previo al amanecer de este viernes 30 de octubre.

La jornada nocturna de este viernes no dio tregua por la irrupción de agentes armados en una vivienda de la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco; el hartazgo vecinal ante una bodega fétida en Santa María Tepepan, Xochimilco, y el cierre temporal de las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo en la Línea 12 del Metro.

Agentes armados irrumpen en vivienda de Agrícola Pantitlán

En la alcaldía Iztacalco, elementos de la Policía de Investigación llegaron fuertemente armados a la Privada Calle 4, en la colonia Agrícola Pantitlán. Los agentes de la Fiscalía capitalina entraron directo a una casa de dos niveles para cumplir una orden de aprehensión. Adentro localizaron y detuvieron a un hombre de unos 40 años. Tras su captura, los policías lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia capitalina, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde quedó en manos del Ministerio Público.

¡La capital no da tregua! Cientos de usuarios sufrieron otro calvario nocturno en la #Línea12 del @MetroCDMX tras una falla eléctrica que paralizó tres estaciones hasta casi la medianoche. Entre empujones, retrasos y nula empatía, el transporte público vuelve a fallar. Por si fuera poco, la tensión se trasladó a la colonia Agrícola Pantitlán, donde agentes de investigación cayeron de sorpresa para detener a un sujeto de 40 años con orden de aprehensión. @oscar_mendoza31 con los detalles en #HechosContigo con @jzarzap y @alemolinatv. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

Una bodega con carne podrida en Xochimilco despertó a los vecinos

En la colonia Santa María Tepepan, la paciencia se agotó por una bodega ubicada en avenida 16 de Septiembre y Nicolás Bravo. Vecinos, trabajadores y automovilistas soportan desde hace meses un olor fétido y nauseabundo que sale del inmueble, donde aseguran que guardan carne descompuesta. Aunque la alcaldía Xochimilco y la Secretaría de Salud colocaron avisos para suspender actividades, la peste sigue intacta. Los habitantes ya protestaron para exigir una solución definitiva, pues describen el ambiente como insoportable y temen por su salud sin que nadie les responda.

Patrullas al rescate por falla eléctrica en la Línea 12

Finalmente, el regreso a casa se complicó cuando una revisión eléctrica frenó el servicio en las estaciones Culhuacán, Atlalilco y Mexicaltzingo de la Línea 12 a las 9:52 de la noche. El Metro operó provisionalmente de Tláhuac a San Andrés Tomatlán y de Mixcoac a Ermita, mientras policías trasladaban a los pasajeros en sus camionetas. La energía volvió a las 11:47 de la noche y especialistas revisaron las instalaciones para que hoy toda la ruta opere normal de Tláhuac a Mixcoac.