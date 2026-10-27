Incendio consume muebles en tienda de Nezahualcóyotl | Mientras Dormía

Un incendio en el interior de una tienda de cocinetas movilizó a los cuerpos de emergencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, mientras dormía. El siniestro ocurrió en el cruce de la avenida José del Pilar y la avenida Texcoco, en la colonia Juárez Pantitlán, donde los vecinos percibieron un fuerte olor a humo y pidieron apoyo al número de emergencias 911.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al local en cuestión de minutos y trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble.

Incendio en tienda de cocinetas moviliza a bomberos en Nezahualcóyotl

El incendio consumió algunos muebles de madera y plástico que se encontraban dentro del negocio. Tras controlar la emergencia, las autoridades descartaron que hubiera personas lesionadas.

De manera preliminar, se presume que el fuego pudo haber iniciado por un cortocircuito, aunque serán las autoridades quienes investiguen el motivo del siniestro.

Autoridades decomisan toneladas de cigarros falsificados en Tepito

En la Ciudad de México, autoridades decomisaron varias toneladas de cigarros apócrifos durante un operativo realizado esta madrugada en el barrio bravo de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc. La intervención la encabezó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Policías capitalinos, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina apoyaron el despliegue. Durante la operación, las autoridades ingresaron a bodegas y vecindades de distintos predios de la zona.

Los elementos extrajeron numerosas cajas con cigarros presuntamente falsificados. El producto asegurado se concentró para su traslado.

