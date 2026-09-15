Policías frenan instalación de feria patria en Ermita Iztapalapa, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, la tensión social escaló en la alcaldía Iztapalapa luego de que policías impidieran la instalación de una feria tradicional a horas de los festejos patrios del 15 de septiembre. Paralelamente, las autoridades atendieron el riesgo de colapso de un pesado árbol sobre un domicilio particular.

Policías impiden instalación de feria en Ermita Iztapalapa a horas de los festejos del 15 de septiembre

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, en las inmediaciones de la explanada alcaldicia, luego de que decenas de trabajadores de juegos mecánicos y puestos semifijos denunciaran que elementos de la Policía de la Ciudad de México les impidieron montarse en la vía pública.

Los afectados señalaron que llevan más de una década instalándose en el mismo punto para las fiestas patrias y aseguraron contar con los permisos vigentes y la asignación de espacios por parte de las autoridades locales. El bloqueo policial dejó a más de 50 familias sin la posibilidad de laborar en una de las temporadas de mayor ingreso económico del año. Los comerciantes permanecen en el sitio a la espera de una mesa de diálogo que garantice su reinstalación antes de los festejos de esta noche.

#DenunciAN | Feriantes impedidos en Iztapalapa



Trabajadores de una feria denunciaron que policías capitalinos les impidieron instalar juegos mecánicos y puestos sobre Calzada Ermita Iztapalapa, pese a asegurar que cuentan con permisos de la @Alc_Iztapalapa



Al menos 50… pic.twitter.com/c0rFRSh228 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Árbol de 15 metros se apoya en barda de vivienda y moviliza a bomberos en Campestre Churubusco

En la misma demarcación, un árbol de aproximadamente 15 metros de altura perdió estabilidad desde su raíz y terminó peligrosamente recargado sobre la barda perimetral de un domicilio ubicado en la calle Cerro Capilla de San Miguel, en la colonia Campestre Churubusco.

El peso de la estructura generó un riesgo inminente de colapso hacia el interior del inmueble. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona para realizar maniobras de seccionamiento; sin embargo, debido a las dimensiones del tronco, se requirió el arribo de equipo especializado y una escalera telescópica para retirarlo de forma controlada sin dañar la propiedad. Las labores se extendieron durante la madrugada sin que se registraran personas lesionadas.

